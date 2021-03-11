النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جمعية بناء تتسلّم شهادة اعتماد المنظمة الموثوقة العالمي

في احتفال أقيم في مقر الجمعية بالخبر

سلم مدير "تام" التنفيذي وكيل المنظمة الموثوقة في المملكة محمد الجمعة، شهادة اعتماد المنظمة العالمي لإدارة الجودة لعام 2021 م الذي حصلت عليه جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية وتسلم الشهادة مدير عام الجمعية عبد الله بن راشد الخالدي، وذلك في احتفال أقيم في مقر الجمعية بالخبر.

وكانت الجمعية قد حصلت على الاعتماد في ٢٥ فبراير ٢٠٢١، ويعد ذلك إنجازًا جديدًا حققته؛ وهو نظام بريطاني مصمم للمنظمات غير الربحية ويملكه المجلس الوطني للمنظمات التطوعية “NCVO”، وصمم النظام خصيصاً للقطاع غير الربحي بمختلف تخصصاته.

يذكر أن حصول الجمعية على هذا الاعتماد سيساهم في تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للأيتام؛ حيث يتضمن مجموعة من المؤشرات التي تهدف إلى إدارة الجمعية بكفاءة وفاعلية، كما أن هذا الاعتماد يعزّز الرقابة وتطوير الأداء وتحديد الأولويات من خلال عملية التقييم الخارجي المستقلة.

كما يهدف إلى تطوير المنظمة لزيادة دوافع العمل لدى العاملين والمتطوعين والقيادة العليا مع الاهتمام بتعزيز مبدأ التعلم لدى المنظمة من خلال التقييم، كما تمنح المنظمة مزيداً من الاعتراف والمصداقية لدى المستفيدين والداعمين وأصحاب المصلحة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جمعية بناء تتسلّم شهادة اعتماد المنظمة الموثوقة العالمي
سبق

سلم مدير "تام" التنفيذي وكيل المنظمة الموثوقة في المملكة محمد الجمعة، شهادة اعتماد المنظمة العالمي لإدارة الجودة لعام 2021 م الذي حصلت عليه جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية وتسلم الشهادة مدير عام الجمعية عبد الله بن راشد الخالدي، وذلك في احتفال أقيم في مقر الجمعية بالخبر.

وكانت الجمعية قد حصلت على الاعتماد في ٢٥ فبراير ٢٠٢١، ويعد ذلك إنجازًا جديدًا حققته؛ وهو نظام بريطاني مصمم للمنظمات غير الربحية ويملكه المجلس الوطني للمنظمات التطوعية “NCVO”، وصمم النظام خصيصاً للقطاع غير الربحي بمختلف تخصصاته.

يذكر أن حصول الجمعية على هذا الاعتماد سيساهم في تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للأيتام؛ حيث يتضمن مجموعة من المؤشرات التي تهدف إلى إدارة الجمعية بكفاءة وفاعلية، كما أن هذا الاعتماد يعزّز الرقابة وتطوير الأداء وتحديد الأولويات من خلال عملية التقييم الخارجي المستقلة.

كما يهدف إلى تطوير المنظمة لزيادة دوافع العمل لدى العاملين والمتطوعين والقيادة العليا مع الاهتمام بتعزيز مبدأ التعلم لدى المنظمة من خلال التقييم، كما تمنح المنظمة مزيداً من الاعتراف والمصداقية لدى المستفيدين والداعمين وأصحاب المصلحة.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
06:05 PM

جمعية بناء تتسلّم شهادة اعتماد المنظمة الموثوقة العالمي

في احتفال أقيم في مقر الجمعية بالخبر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
9

سلم مدير "تام" التنفيذي وكيل المنظمة الموثوقة في المملكة محمد الجمعة، شهادة اعتماد المنظمة العالمي لإدارة الجودة لعام 2021 م الذي حصلت عليه جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية وتسلم الشهادة مدير عام الجمعية عبد الله بن راشد الخالدي، وذلك في احتفال أقيم في مقر الجمعية بالخبر.

وكانت الجمعية قد حصلت على الاعتماد في ٢٥ فبراير ٢٠٢١، ويعد ذلك إنجازًا جديدًا حققته؛ وهو نظام بريطاني مصمم للمنظمات غير الربحية ويملكه المجلس الوطني للمنظمات التطوعية “NCVO”، وصمم النظام خصيصاً للقطاع غير الربحي بمختلف تخصصاته.

يذكر أن حصول الجمعية على هذا الاعتماد سيساهم في تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للأيتام؛ حيث يتضمن مجموعة من المؤشرات التي تهدف إلى إدارة الجمعية بكفاءة وفاعلية، كما أن هذا الاعتماد يعزّز الرقابة وتطوير الأداء وتحديد الأولويات من خلال عملية التقييم الخارجي المستقلة.

كما يهدف إلى تطوير المنظمة لزيادة دوافع العمل لدى العاملين والمتطوعين والقيادة العليا مع الاهتمام بتعزيز مبدأ التعلم لدى المنظمة من خلال التقييم، كما تمنح المنظمة مزيداً من الاعتراف والمصداقية لدى المستفيدين والداعمين وأصحاب المصلحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,940
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,124
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,859
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,273

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة