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حفل زواج بحائل.. المكان "zoom" والدعوات "رقاع إلكترونية مرفقًا بها رابط الغرفة"

العريس حدد الفترة من 6:00 م إلى 6:30 م غدًا موعدًا مباشرًا لبث الحفل الافتراضي

استغل الشاب ياسر النازح من حائل، منصة "zoom" لدعوة ما زاد على خمسين شخصًا، لحضور زواجه.

وأكد "النازح"، خلال حديثه لـ"سبق"، أنه في ظل الظروف الراهنة وللبروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس "كورونا كوفيد-19" الداعية لتحقيق التباعد الاجتماعي، ووجوب ألا يزيد عدد الحضور عن ٥٠ فردًا؛ فقد حصرنا العدد المسموح به على عائلتي وعائلة العروس، وخصصت إحدى قاعات الاجتماعات الافتراضية بتطبيق "zoom"، لدعوة الأصدقاء والزملاء.

يُذكر أن "النازح" قام بتوزيع رقاع الدعوة الإلكترونية على جميع أصدقائه وزملائه، مرفقًا بها رابط الغرفة؛ فيما حدد الفترة من الساعة 6:00 م إلى 6:30م، غدًا الأحد، موعدًا مباشرًا لبث استقبال تهاني وتبريكات ضيوفه عبر "zoom"؛ فيما ستكون مراسم زواجه حضوريًّا في إحدى قاعات المناسبات بعد صلاة العشاء بعدد لا يتجاوز 50 شخصًا.

فكرة "النازح" بإقامة مراسم الاحتفال بزواجه، لاقت استحسان زملائه وأصدقائه الذين حرصوا على اللقاء من خلال الاحتفاء به عريسًا؛ إلا أن التعليمات الصحية الحالية تمنع من التجمع؛ فيما وجدوا في إتاحة "النازح" لهم اللقاء الافتراضي بديلًا مناسبًا.

حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حفل زواج بحائل.. المكان "zoom" والدعوات "رقاع إلكترونية مرفقًا بها رابط الغرفة"
سبق

استغل الشاب ياسر النازح من حائل، منصة "zoom" لدعوة ما زاد على خمسين شخصًا، لحضور زواجه.

وأكد "النازح"، خلال حديثه لـ"سبق"، أنه في ظل الظروف الراهنة وللبروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس "كورونا كوفيد-19" الداعية لتحقيق التباعد الاجتماعي، ووجوب ألا يزيد عدد الحضور عن ٥٠ فردًا؛ فقد حصرنا العدد المسموح به على عائلتي وعائلة العروس، وخصصت إحدى قاعات الاجتماعات الافتراضية بتطبيق "zoom"، لدعوة الأصدقاء والزملاء.

يُذكر أن "النازح" قام بتوزيع رقاع الدعوة الإلكترونية على جميع أصدقائه وزملائه، مرفقًا بها رابط الغرفة؛ فيما حدد الفترة من الساعة 6:00 م إلى 6:30م، غدًا الأحد، موعدًا مباشرًا لبث استقبال تهاني وتبريكات ضيوفه عبر "zoom"؛ فيما ستكون مراسم زواجه حضوريًّا في إحدى قاعات المناسبات بعد صلاة العشاء بعدد لا يتجاوز 50 شخصًا.

فكرة "النازح" بإقامة مراسم الاحتفال بزواجه، لاقت استحسان زملائه وأصدقائه الذين حرصوا على اللقاء من خلال الاحتفاء به عريسًا؛ إلا أن التعليمات الصحية الحالية تمنع من التجمع؛ فيما وجدوا في إتاحة "النازح" لهم اللقاء الافتراضي بديلًا مناسبًا.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
01:02 PM

حفل زواج بحائل.. المكان "zoom" والدعوات "رقاع إلكترونية مرفقًا بها رابط الغرفة"

العريس حدد الفترة من 6:00 م إلى 6:30 م غدًا موعدًا مباشرًا لبث الحفل الافتراضي

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خالد السليمي - حائل
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استغل الشاب ياسر النازح من حائل، منصة "zoom" لدعوة ما زاد على خمسين شخصًا، لحضور زواجه.

وأكد "النازح"، خلال حديثه لـ"سبق"، أنه في ظل الظروف الراهنة وللبروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس "كورونا كوفيد-19" الداعية لتحقيق التباعد الاجتماعي، ووجوب ألا يزيد عدد الحضور عن ٥٠ فردًا؛ فقد حصرنا العدد المسموح به على عائلتي وعائلة العروس، وخصصت إحدى قاعات الاجتماعات الافتراضية بتطبيق "zoom"، لدعوة الأصدقاء والزملاء.

يُذكر أن "النازح" قام بتوزيع رقاع الدعوة الإلكترونية على جميع أصدقائه وزملائه، مرفقًا بها رابط الغرفة؛ فيما حدد الفترة من الساعة 6:00 م إلى 6:30م، غدًا الأحد، موعدًا مباشرًا لبث استقبال تهاني وتبريكات ضيوفه عبر "zoom"؛ فيما ستكون مراسم زواجه حضوريًّا في إحدى قاعات المناسبات بعد صلاة العشاء بعدد لا يتجاوز 50 شخصًا.

فكرة "النازح" بإقامة مراسم الاحتفال بزواجه، لاقت استحسان زملائه وأصدقائه الذين حرصوا على اللقاء من خلال الاحتفاء به عريسًا؛ إلا أن التعليمات الصحية الحالية تمنع من التجمع؛ فيما وجدوا في إتاحة "النازح" لهم اللقاء الافتراضي بديلًا مناسبًا.

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