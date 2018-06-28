النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المركز الوطني للأرصاد: أمطار غزيرة تواعد منطقة عسير اليوم

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان السيول، على محافظات: النماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المركز الوطني للأرصاد: أمطار غزيرة تواعد منطقة عسير اليوم
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان السيول، على محافظات: النماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
08:42 AM

المركز الوطني للأرصاد: أمطار غزيرة تواعد منطقة عسير اليوم

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
393

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان السيول، على محافظات: النماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,826
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,262
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,475
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,043

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق
كورونا يحارب العنوسة!!

كورونا يحارب العنوسة!!

علي آل شرمة
مسوي على نفسه زحمة

مسوي على نفسه زحمة

عبدالعزيز بن ذياب
الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

محمد الصيعري
المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة