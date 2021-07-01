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"الصحة": تسجيل 1534 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1487 خلال الـ24 ساعة الماضية

مدينة فهد الطبية: مرضى كورونا يتلقّون علاجهم في العناية المركزة

بمشاركة فريق متخصص من الأطباء والتمريض والرعاية التنفسية

أطلق مستشفى التأهيل الطبي في مدينة الملك فهد الطبية بالتعاون مع قسم العناية المركزة، مبادرة رعاية صحية متقدمة لمرضى فيروس كورونا إضافة إلى مرضى العناية المركزة.

وتقوم هذه المبادرة على فكرة استباق العلاج الوظيفي أو العلاج الطبيعي لهؤلاء المرضى، حيث من الممكن أن تطول مدة انتظارهم وتستغرق وقتاً أطول، ومن هنا بدأت هذه المبادرة بمشاركة فريق متخصص من الأطباء والتمريض والرعاية التنفسية.

وتعتمد المبادرة، بشكل رئيس، على تقييم حالة المرضى في العناية المركزة قبل البدء في مرحلة العلاج، حيث متابعة وقياس مؤشرات أداء مخصصة لمرضى العناية بفيروس كورونا والعناية المركزة بشكل عام.

وتستند المبادرة إلى تقديم الرعاية الصحية المتقدمة والمرتبطة بكسب الوقت للمرضى، حيث تساعد على تقليل فترة المكوث في السرير في العناية المركزة، والتقليل من المضاعفات الناتجة عن المكوث في السرير مثل ضعف عضلات التنفس والعضلات الجسدية.

كما تستند إلى تجنّب التقرحات الفراشية، وتيبس المفاصل، وتحسين جودة الحياة لمرضى العناية المركزة، وتحسين الوضع الحركي من خلال تحريك المريض والبدء معه بأقرب وقت ممكن معه بالجلوس والانتقال إلى الكرسي والمشي داخل غرفة العناية المركزة، وهو لا يزال على أجهزة التنفس الصناعية، ورفع مستوى تحقيق رضا المرضى عن الخدمة المقدمة في العناية المركزة، خفض تكلفة أسرة العناية المركزة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدينة فهد الطبية: مرضى كورونا يتلقّون علاجهم في العناية المركزة
سبق

أطلق مستشفى التأهيل الطبي في مدينة الملك فهد الطبية بالتعاون مع قسم العناية المركزة، مبادرة رعاية صحية متقدمة لمرضى فيروس كورونا إضافة إلى مرضى العناية المركزة.

وتقوم هذه المبادرة على فكرة استباق العلاج الوظيفي أو العلاج الطبيعي لهؤلاء المرضى، حيث من الممكن أن تطول مدة انتظارهم وتستغرق وقتاً أطول، ومن هنا بدأت هذه المبادرة بمشاركة فريق متخصص من الأطباء والتمريض والرعاية التنفسية.

وتعتمد المبادرة، بشكل رئيس، على تقييم حالة المرضى في العناية المركزة قبل البدء في مرحلة العلاج، حيث متابعة وقياس مؤشرات أداء مخصصة لمرضى العناية بفيروس كورونا والعناية المركزة بشكل عام.

وتستند المبادرة إلى تقديم الرعاية الصحية المتقدمة والمرتبطة بكسب الوقت للمرضى، حيث تساعد على تقليل فترة المكوث في السرير في العناية المركزة، والتقليل من المضاعفات الناتجة عن المكوث في السرير مثل ضعف عضلات التنفس والعضلات الجسدية.

كما تستند إلى تجنّب التقرحات الفراشية، وتيبس المفاصل، وتحسين جودة الحياة لمرضى العناية المركزة، وتحسين الوضع الحركي من خلال تحريك المريض والبدء معه بأقرب وقت ممكن معه بالجلوس والانتقال إلى الكرسي والمشي داخل غرفة العناية المركزة، وهو لا يزال على أجهزة التنفس الصناعية، ورفع مستوى تحقيق رضا المرضى عن الخدمة المقدمة في العناية المركزة، خفض تكلفة أسرة العناية المركزة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
01:01 PM

مدينة فهد الطبية: مرضى كورونا يتلقّون علاجهم في العناية المركزة

بمشاركة فريق متخصص من الأطباء والتمريض والرعاية التنفسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق مستشفى التأهيل الطبي في مدينة الملك فهد الطبية بالتعاون مع قسم العناية المركزة، مبادرة رعاية صحية متقدمة لمرضى فيروس كورونا إضافة إلى مرضى العناية المركزة.

وتقوم هذه المبادرة على فكرة استباق العلاج الوظيفي أو العلاج الطبيعي لهؤلاء المرضى، حيث من الممكن أن تطول مدة انتظارهم وتستغرق وقتاً أطول، ومن هنا بدأت هذه المبادرة بمشاركة فريق متخصص من الأطباء والتمريض والرعاية التنفسية.

وتعتمد المبادرة، بشكل رئيس، على تقييم حالة المرضى في العناية المركزة قبل البدء في مرحلة العلاج، حيث متابعة وقياس مؤشرات أداء مخصصة لمرضى العناية بفيروس كورونا والعناية المركزة بشكل عام.

وتستند المبادرة إلى تقديم الرعاية الصحية المتقدمة والمرتبطة بكسب الوقت للمرضى، حيث تساعد على تقليل فترة المكوث في السرير في العناية المركزة، والتقليل من المضاعفات الناتجة عن المكوث في السرير مثل ضعف عضلات التنفس والعضلات الجسدية.

كما تستند إلى تجنّب التقرحات الفراشية، وتيبس المفاصل، وتحسين جودة الحياة لمرضى العناية المركزة، وتحسين الوضع الحركي من خلال تحريك المريض والبدء معه بأقرب وقت ممكن معه بالجلوس والانتقال إلى الكرسي والمشي داخل غرفة العناية المركزة، وهو لا يزال على أجهزة التنفس الصناعية، ورفع مستوى تحقيق رضا المرضى عن الخدمة المقدمة في العناية المركزة، خفض تكلفة أسرة العناية المركزة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

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