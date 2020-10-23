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وزير الموارد البشرية يوافق على تأسيس جمعية "نساء المستقبل الأهلية"

في إطار رفع وتنويع النشاطات التنموية في القطاع الثالث بالمملكة

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على تأسيس "جمعية نساء المستقبل الأهلية"، لتساهم ضمن مؤسسات المجتمع المدني في رفع وتنويع النشاطات التنموية في القطاع الثالث بالمملكة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تُوفر مساحة مهمة للقطاع غير الربحي والعمل التطوعي؛ ليكون من أهم ركائز الناتج الوطني.

وأطلقت الجمعية رؤيتها وشعارها الدائم "تمكين المرأة تنمية مستدامة"؛ إيمانًا من مؤسسي الجمعية بأهمية تمكين وتنمية وتعزيز وتوعية المرأة لتواكب أهداف رؤية المملكة، وحيث إن رسالتها أتت لدعم مشاركة المرأة في قيادة المستقبل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمملكة من خلال الاستثمار بالعقل البشري.

وركزت أهداف الجمعية على أربعة مسارات تنموية لتمكين المرأة لسوق العمل وتنمية المهارات الشخصية ولتعزيز ثقافة العمل وريادة الأعمال للمرأة وتنمية قدراتها المهنية والحياتية.

أحمد بن سليمان الراجحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الموارد البشرية يوافق على تأسيس جمعية "نساء المستقبل الأهلية"
سبق

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على تأسيس "جمعية نساء المستقبل الأهلية"، لتساهم ضمن مؤسسات المجتمع المدني في رفع وتنويع النشاطات التنموية في القطاع الثالث بالمملكة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تُوفر مساحة مهمة للقطاع غير الربحي والعمل التطوعي؛ ليكون من أهم ركائز الناتج الوطني.

وأطلقت الجمعية رؤيتها وشعارها الدائم "تمكين المرأة تنمية مستدامة"؛ إيمانًا من مؤسسي الجمعية بأهمية تمكين وتنمية وتعزيز وتوعية المرأة لتواكب أهداف رؤية المملكة، وحيث إن رسالتها أتت لدعم مشاركة المرأة في قيادة المستقبل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمملكة من خلال الاستثمار بالعقل البشري.

وركزت أهداف الجمعية على أربعة مسارات تنموية لتمكين المرأة لسوق العمل وتنمية المهارات الشخصية ولتعزيز ثقافة العمل وريادة الأعمال للمرأة وتنمية قدراتها المهنية والحياتية.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
03:25 PM

وزير الموارد البشرية يوافق على تأسيس جمعية "نساء المستقبل الأهلية"

في إطار رفع وتنويع النشاطات التنموية في القطاع الثالث بالمملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على تأسيس "جمعية نساء المستقبل الأهلية"، لتساهم ضمن مؤسسات المجتمع المدني في رفع وتنويع النشاطات التنموية في القطاع الثالث بالمملكة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تُوفر مساحة مهمة للقطاع غير الربحي والعمل التطوعي؛ ليكون من أهم ركائز الناتج الوطني.

وأطلقت الجمعية رؤيتها وشعارها الدائم "تمكين المرأة تنمية مستدامة"؛ إيمانًا من مؤسسي الجمعية بأهمية تمكين وتنمية وتعزيز وتوعية المرأة لتواكب أهداف رؤية المملكة، وحيث إن رسالتها أتت لدعم مشاركة المرأة في قيادة المستقبل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمملكة من خلال الاستثمار بالعقل البشري.

وركزت أهداف الجمعية على أربعة مسارات تنموية لتمكين المرأة لسوق العمل وتنمية المهارات الشخصية ولتعزيز ثقافة العمل وريادة الأعمال للمرأة وتنمية قدراتها المهنية والحياتية.

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