"السرور" توّج البطل بالكأس ومليون دولار .. "فارنر " يفوز بلقب بطولة السعودية الدولية للقولف

من مجموع الجوائز البالغة 5 ملايين دولار.. في النسخة الرابعة

ظفر النجم الأمريكي هارولد فارنر بلقب بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية التي أقيمت في ملعب ونادي رويال غرينز في الفترة من 3 حتى 6 فبراير.

ونيابة عن رئيس مجلس إدارة الاتحادين العربي والسعودي ياسر الرميان، توّج ماجد السرور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للقولف وقولف السعودية، البطل فارنر بالكأس، إضافة إلى مبلغ مليون دولار من القيمة الكبرى للجائزة المالية البالغة 5 ملايين دولار.

وحصل فارنر على اللقب بعد أن حقق 13 ضربة تحت المعدل متفوقاً على مواطنه بوبا واتسون الذي حلّ ثانياً بتسجيله 12 ضربة تحت المعدل منحته الصدارة مؤقتاً حتى الحفرة الأخيرة ووضعته في النهاية أمام الإسباني آدري أرناوس الذي تواجد في المركز الثالث بتسجيله 10 ضربات تحت المعدل.

ومما هو جدير بالذكر أن نسخة هذا العام من بطولة السعودية الدولية هي الأولى تحت إطار شراكة تمتد لعشر سنوات بين قولف السعودية والجولة الآسيوية.

وحصل حامل اللقب فارنر على أكبر حصة من مجموع الجوائز "مليون دولار أمريكي"، وحصل واتسون على 525,000 دولار، في حين كانت جائزة المركز الثالث البالغة 300,000 دولار من نصيب أرناوس، وحصل كل من: الإنجليزي ستيف لوتون، والأسترالي كاميرون سميث؛ على جائزتي المركزين الرابع والخامس 235,000 و200,000 على التوالي.

وعقب فوزه الدراماتيكي في الحفرة النهائية وتسجيله ضربة إيغل رجحت كفته في آخر لحظة، قال فارنر بطل السعودية الدولية: "إنه شعور جنوني، لم أتمالك نفسي حين رأيت الكرة تدخل في الحفرة وشاهدتم جميعاً ردة فعلي واحتفالي مع مساعدي كريس. إنه أمر لا يصدق وأفضل نهاية ممكنة.

وأضاف قائلاً: "لقد كانت تجربتي هنا مميزة بالفعل، ومن الرائع تحقيق الفوز بعد فترة انقطاع عن الألقاب. أحببت المملكة ووجدت ترحيباً كبيراً وكرم ضيافة لم أشاهد مثله من قبل، وأتطلع للعودة مرة أخرى.

شكراً لكم جميعاً على هذه اللحظات الخاصة والتي ستبقى في ذاكرتي دائماً".

وعلّق ماجد السرور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للقولف وقولف السعودية، حول نجاح النسخة الرابعة من البطولة قائلاً: "بداية أبارك لهارولد فارنر فوزه المستحق بلقب بطولة السعودية الدولية؛ حيث قدّم أداءً مميزاً استمتعنا به جميعاً طوال فترات البطولة، وأشكر جميع اللاعبين الذين شاركوا ومنحوا البطولة قائمة أسماء هي الأقوى منذ انطلاقتها عام 2019. والشكر موصول لزملائنا في الجولة الآسيوية ولجميع شركاء النجاح ولإخوتنا في الجهات الحكومية المعنية لتعاونهم وتوفيرهم الدعم الكامل في كافة الجوانب.

ولا أنسى بالطبع فريق العمل في الاتحاد السعودي للقولف وقولف السعودية وجهودهم المتواصلة لتظهر البطولة بهذا الشكل الاحترافي الذي يعكس قدرة المملكة على الاستمرار في استضافة أكبر الأحداث الرياضية بأفضل صورة".

وأضاف السرور: "مستمرون في الدفع بعجلة تطوير رياضة القولف ونشرها في المملكة من خلال جميع البرامج والمبادرات، ونواصل التزامنا عبر الاستفادة من جميع الفرص المتاحة للتعاون مع شركاء من مختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية.

ولقد وضعنا لأنفسنا سلسلة من الأهداف الطموحة التي نسعى لتحقيقها بحلول عام 202ونأمل أن نوفق في ترجمتها على أرض الواقع".