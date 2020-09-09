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تعرَّف على فرص الهطولات في توقعات "المسند" لأجواء الأربعاء

تقرير الأرصاد أشار إلى "سماء غائمة جزئياً على وسط المملكة"

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأربعاء، استمرار تشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": ربما تمتد هذه الحالة من السحب الممطرة حتى أجزاء من منطقة #مكة المكرّمة.

وفي تقريرها اليوم، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة تبوك، وسماء غائمة جزئيًا على وسط وأجزاء من شرق المملكة وشمالها.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرَّف على فرص الهطولات في توقعات "المسند" لأجواء الأربعاء
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأربعاء، استمرار تشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": ربما تمتد هذه الحالة من السحب الممطرة حتى أجزاء من منطقة #مكة المكرّمة.

وفي تقريرها اليوم، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة تبوك، وسماء غائمة جزئيًا على وسط وأجزاء من شرق المملكة وشمالها.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
12:15 PM

تعرَّف على فرص الهطولات في توقعات "المسند" لأجواء الأربعاء

تقرير الأرصاد أشار إلى "سماء غائمة جزئياً على وسط المملكة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأربعاء، استمرار تشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": ربما تمتد هذه الحالة من السحب الممطرة حتى أجزاء من منطقة #مكة المكرّمة.

وفي تقريرها اليوم، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة تبوك، وسماء غائمة جزئيًا على وسط وأجزاء من شرق المملكة وشمالها.

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