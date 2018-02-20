وفاة الشاعر محمد الخس .. لقبه الملك عبدالعزيز بـ"البستان"

نعت الساحة الشعرية بالخليج الشاعر الكبير محمد الخس الذي توفي اليوم بعد معاناة مع المرض، وسيصلى عليه يوم غد بالكويت.

وقد كتب الخس الشعر في عمر مبكر ولقبه الملك عبدالعزيز بـ"بالبستان" بعدما ألقى عدة قصائد في حضرته، وكذلك زاره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز العام الماضي بالكويت، واطمأن على صحته، وللخس موهبة متفردة؛ إذ عُرف بقوة المفردة وجزالتها، وأبدع في كثير من فنون الشعر طيلة حياته.