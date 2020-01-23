تبوك.. ضبط لحوم فاسدة مجهولة المصدر بإدارة عمالة وافدة

شملت 30 رأس أغنام و33 كيسًا من الشحوم والكروش

صادرت أمانة منطقة تبوك، ممثلة في بلدية الورود الفرعية، بالتعاون مع الضبط الميداني؛ مجموعة كبيرة من اللحوم الفاسدة مجهولة المصدر.

وذكرت الأمانة في تصريح لها، أن عمالة وافدة تقوم بتوزيع اللحوم الفاسدة بدون تصاريح نظامية، وبعد التحرّي والرصد، تمت مصادرة ثلاث ذبائح مجهولة المصدر بدون أختام، ورؤوس غنم بعدد ٣٠ رأسًا، و٣٣ كيسًا من الشحوم والكروش مجهولة المصدر.

وقالت الأمانة إنه تم التحفظ على سيارة الوافد بداخل حجز البلدية، وجارٍ تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.