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طرح إبداء الرغبات لمشروع البيوت الاجتماعية لذوي الإعاقة بالشراكة مع القطاع الخاص

دراسة أنهتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص

تماشياً مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 أنهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، دراسة تطوير البرامج الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من ذوي الظروف الخاصة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بما يضمن تحقيق دمجهم مع المجتمع في وحدات سكنية تتناسب مع احتياجاتهم، وتوفير الخدمات الاجتماعية الملائمة لهم.

ويشمل المشروع توفير 150 وحدة سكنية في مدينتَي الرياض وجدة لخدمة (559) شخصاً من ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة ممّن لا عائل لهم وغير القادرين على الاستقلال والعمل، حيث سيتم احترام أسلوب حياتهم وتفضيلاتهم الشخصية أثناء تقديم الخدمات الاجتماعية لهم في منهج "مرتكز على الشخص" ويسهم في تحسين حياتهم.

يأتي هذا المشروع في إطار مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات بشكل مباشر للأشخاص ذوي الإعاقة تحت اشرافها، حيث استكملت الوزارة وبدعم من المركز الوطني للتخصيص جميع الدراسات والتشريعات اللازمة لمشروع البيوت الاجتماعية والذي سينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج (الشراء - التمويل - الصيانة - التشغيل - التحويل).

وتدعو الوزارة المهتمين بالاستثمار في هذا المشروع، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص؛ للاطلاع على تفاصيل المشروع وتقديم وثيقة طلب إبداء الرغبة، حيث تنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة في يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022 م عند الساعة 3 عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المركز الوطني للتخصيص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طرح إبداء الرغبات لمشروع البيوت الاجتماعية لذوي الإعاقة بالشراكة مع القطاع الخاص
سبق

تماشياً مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 أنهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، دراسة تطوير البرامج الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من ذوي الظروف الخاصة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بما يضمن تحقيق دمجهم مع المجتمع في وحدات سكنية تتناسب مع احتياجاتهم، وتوفير الخدمات الاجتماعية الملائمة لهم.

ويشمل المشروع توفير 150 وحدة سكنية في مدينتَي الرياض وجدة لخدمة (559) شخصاً من ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة ممّن لا عائل لهم وغير القادرين على الاستقلال والعمل، حيث سيتم احترام أسلوب حياتهم وتفضيلاتهم الشخصية أثناء تقديم الخدمات الاجتماعية لهم في منهج "مرتكز على الشخص" ويسهم في تحسين حياتهم.

يأتي هذا المشروع في إطار مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات بشكل مباشر للأشخاص ذوي الإعاقة تحت اشرافها، حيث استكملت الوزارة وبدعم من المركز الوطني للتخصيص جميع الدراسات والتشريعات اللازمة لمشروع البيوت الاجتماعية والذي سينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج (الشراء - التمويل - الصيانة - التشغيل - التحويل).

وتدعو الوزارة المهتمين بالاستثمار في هذا المشروع، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص؛ للاطلاع على تفاصيل المشروع وتقديم وثيقة طلب إبداء الرغبة، حيث تنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة في يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022 م عند الساعة 3 عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
01:32 PM

طرح إبداء الرغبات لمشروع البيوت الاجتماعية لذوي الإعاقة بالشراكة مع القطاع الخاص

دراسة أنهتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
966

تماشياً مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 أنهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، دراسة تطوير البرامج الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من ذوي الظروف الخاصة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بما يضمن تحقيق دمجهم مع المجتمع في وحدات سكنية تتناسب مع احتياجاتهم، وتوفير الخدمات الاجتماعية الملائمة لهم.

ويشمل المشروع توفير 150 وحدة سكنية في مدينتَي الرياض وجدة لخدمة (559) شخصاً من ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة ممّن لا عائل لهم وغير القادرين على الاستقلال والعمل، حيث سيتم احترام أسلوب حياتهم وتفضيلاتهم الشخصية أثناء تقديم الخدمات الاجتماعية لهم في منهج "مرتكز على الشخص" ويسهم في تحسين حياتهم.

يأتي هذا المشروع في إطار مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات بشكل مباشر للأشخاص ذوي الإعاقة تحت اشرافها، حيث استكملت الوزارة وبدعم من المركز الوطني للتخصيص جميع الدراسات والتشريعات اللازمة لمشروع البيوت الاجتماعية والذي سينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج (الشراء - التمويل - الصيانة - التشغيل - التحويل).

وتدعو الوزارة المهتمين بالاستثمار في هذا المشروع، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص؛ للاطلاع على تفاصيل المشروع وتقديم وثيقة طلب إبداء الرغبة، حيث تنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة في يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022 م عند الساعة 3 عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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