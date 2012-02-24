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إغلاق حوش مخالف لتخزين السكراب ومصادرة 58 رأسًا من الأغنام بمكة

أغلقت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية، وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، ومشاركة الجهات ذات العلاقة، حوشًا للسكراب يعمل من دون ترخيص، ضمن الجولات الرقابيّة التي تنفذها أمانة العاصمة المقدسة؛ للتأكد من الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية.

وأشار رئيس بلدية الشوقة الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، إلى ضبط مراقبي قسم الأسواق خلال جولاتهم الرقابية، للموقع المخالف، مبينًا أنه عبارة عن حوش داخل الحي السكني بالكعكية، استخدم بغرض تخزين السكراب، وتربية الماشية، إضافةً إلى وجود مسلخ مخالف داخل الحوش يعمل من دون تراخيص نظامية.

ولفت إلى مصادرة جميع أدوات السكراب الموجودة، ونقل ما يقارب سبعة أطنان منها إلى المرمى المخصص للردم، وتسليم 58 رأسًا من الأغنام لمندوب إدارة مراقبة الماشية ليتم حجزها بحكم الاختصاص، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على مالك الموقع.

وأكَّد "الحربي" استمرار الجولات الرقابيّة على الأحواش المُخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، داعيًا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق حوش مخالف لتخزين السكراب ومصادرة 58 رأسًا من الأغنام بمكة
سبق

أغلقت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية، وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، ومشاركة الجهات ذات العلاقة، حوشًا للسكراب يعمل من دون ترخيص، ضمن الجولات الرقابيّة التي تنفذها أمانة العاصمة المقدسة؛ للتأكد من الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية.

وأشار رئيس بلدية الشوقة الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، إلى ضبط مراقبي قسم الأسواق خلال جولاتهم الرقابية، للموقع المخالف، مبينًا أنه عبارة عن حوش داخل الحي السكني بالكعكية، استخدم بغرض تخزين السكراب، وتربية الماشية، إضافةً إلى وجود مسلخ مخالف داخل الحوش يعمل من دون تراخيص نظامية.

ولفت إلى مصادرة جميع أدوات السكراب الموجودة، ونقل ما يقارب سبعة أطنان منها إلى المرمى المخصص للردم، وتسليم 58 رأسًا من الأغنام لمندوب إدارة مراقبة الماشية ليتم حجزها بحكم الاختصاص، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على مالك الموقع.

وأكَّد "الحربي" استمرار الجولات الرقابيّة على الأحواش المُخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، داعيًا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
11:15 PM

إغلاق حوش مخالف لتخزين السكراب ومصادرة 58 رأسًا من الأغنام بمكة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أغلقت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية، وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، ومشاركة الجهات ذات العلاقة، حوشًا للسكراب يعمل من دون ترخيص، ضمن الجولات الرقابيّة التي تنفذها أمانة العاصمة المقدسة؛ للتأكد من الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية.

وأشار رئيس بلدية الشوقة الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، إلى ضبط مراقبي قسم الأسواق خلال جولاتهم الرقابية، للموقع المخالف، مبينًا أنه عبارة عن حوش داخل الحي السكني بالكعكية، استخدم بغرض تخزين السكراب، وتربية الماشية، إضافةً إلى وجود مسلخ مخالف داخل الحوش يعمل من دون تراخيص نظامية.

ولفت إلى مصادرة جميع أدوات السكراب الموجودة، ونقل ما يقارب سبعة أطنان منها إلى المرمى المخصص للردم، وتسليم 58 رأسًا من الأغنام لمندوب إدارة مراقبة الماشية ليتم حجزها بحكم الاختصاص، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على مالك الموقع.

وأكَّد "الحربي" استمرار الجولات الرقابيّة على الأحواش المُخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، داعيًا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية.

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