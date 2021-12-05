النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نيويورك ترصد إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون"

بلغت الحالات المرتبطة بالسلالة الجديدة 8 مصابين

رصدت ولاية نيويورك الأمريكية الليلة ثلاث حالات إصابة أخرى بالمتحور "أوميكرون"؛ ليصل عدد الحالات المرتبطة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الولاية إلى ثماني حالات.

وأشارت مفوضة الصحة في الولاية ماري باسيت في إيجاز صحفي إلى أن هناك بداية لتفشٍّ مجتمعي لمتحور أوميكرون في الولاية، مفيدة بأن الحالات الثماني المرصودة سبع حالات منها في مدينة نيويورك، وحالة واحدة في مقاطعة سوفولك.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
نيويورك ترصد إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون"
سبق

رصدت ولاية نيويورك الأمريكية الليلة ثلاث حالات إصابة أخرى بالمتحور "أوميكرون"؛ ليصل عدد الحالات المرتبطة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الولاية إلى ثماني حالات.

وأشارت مفوضة الصحة في الولاية ماري باسيت في إيجاز صحفي إلى أن هناك بداية لتفشٍّ مجتمعي لمتحور أوميكرون في الولاية، مفيدة بأن الحالات الثماني المرصودة سبع حالات منها في مدينة نيويورك، وحالة واحدة في مقاطعة سوفولك.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
01:07 AM

نيويورك ترصد إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون"

بلغت الحالات المرتبطة بالسلالة الجديدة 8 مصابين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
1
520

رصدت ولاية نيويورك الأمريكية الليلة ثلاث حالات إصابة أخرى بالمتحور "أوميكرون"؛ ليصل عدد الحالات المرتبطة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الولاية إلى ثماني حالات.

وأشارت مفوضة الصحة في الولاية ماري باسيت في إيجاز صحفي إلى أن هناك بداية لتفشٍّ مجتمعي لمتحور أوميكرون في الولاية، مفيدة بأن الحالات الثماني المرصودة سبع حالات منها في مدينة نيويورك، وحالة واحدة في مقاطعة سوفولك.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,141
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,521
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,301
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,340

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة