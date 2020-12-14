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السديس عن بطاقة تسهيل دخول وخروج المصلين: أسمى غاياتنا توفير أجواء تعبدية

مؤكدًا أن سبب وجود الرئاسة ومنسوبيها هو خدمة زوار الحرمين الشريفين وقاصديهما

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بطاقة تسهيل دخول وخروج المصلين من التوسعات عند الحاجة لذلك.

وتأتي هذه الخطوة للتسهيل والتيسير على زوار المسجد النبوي أثناء دخولهم وخروجهم؛ لما لوحظ من معاناة بعض كبار السن من المصلين والزوار عند رغبتهم في الخروج أثناء صلاة الجمعة وغيرها لقضاء الحاجة وصعوبة عودتهم لأماكنهم بسبب الإجراءات التنظيمية المتبعة.

وأشاد الرئيس العام بهذه الخطوة المباركة؛ مؤكدًا أن سبب وجود الرئاسة ومنسوبيها هو خدمة زوار الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن أسمى غاياتنا توفير أجواء تعبدية لرواد الحرمين، بعيدة عن الشوائب في بيئة صحية آمنة؛ سائلًا الله للجميع دوام التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

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السديس عن بطاقة تسهيل دخول وخروج المصلين: أسمى غاياتنا توفير أجواء تعبدية
سبق

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بطاقة تسهيل دخول وخروج المصلين من التوسعات عند الحاجة لذلك.

وتأتي هذه الخطوة للتسهيل والتيسير على زوار المسجد النبوي أثناء دخولهم وخروجهم؛ لما لوحظ من معاناة بعض كبار السن من المصلين والزوار عند رغبتهم في الخروج أثناء صلاة الجمعة وغيرها لقضاء الحاجة وصعوبة عودتهم لأماكنهم بسبب الإجراءات التنظيمية المتبعة.

وأشاد الرئيس العام بهذه الخطوة المباركة؛ مؤكدًا أن سبب وجود الرئاسة ومنسوبيها هو خدمة زوار الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن أسمى غاياتنا توفير أجواء تعبدية لرواد الحرمين، بعيدة عن الشوائب في بيئة صحية آمنة؛ سائلًا الله للجميع دوام التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
08:41 AM

السديس عن بطاقة تسهيل دخول وخروج المصلين: أسمى غاياتنا توفير أجواء تعبدية

مؤكدًا أن سبب وجود الرئاسة ومنسوبيها هو خدمة زوار الحرمين الشريفين وقاصديهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بطاقة تسهيل دخول وخروج المصلين من التوسعات عند الحاجة لذلك.

وتأتي هذه الخطوة للتسهيل والتيسير على زوار المسجد النبوي أثناء دخولهم وخروجهم؛ لما لوحظ من معاناة بعض كبار السن من المصلين والزوار عند رغبتهم في الخروج أثناء صلاة الجمعة وغيرها لقضاء الحاجة وصعوبة عودتهم لأماكنهم بسبب الإجراءات التنظيمية المتبعة.

وأشاد الرئيس العام بهذه الخطوة المباركة؛ مؤكدًا أن سبب وجود الرئاسة ومنسوبيها هو خدمة زوار الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن أسمى غاياتنا توفير أجواء تعبدية لرواد الحرمين، بعيدة عن الشوائب في بيئة صحية آمنة؛ سائلًا الله للجميع دوام التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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