النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ارتفاع عدد المصانع المنتجة إلى 8391 مصنعاً خلال الربع الثالث 2021

بزيادة بلغت 6.4 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.. توزّعت في 24 نشاطاً

كشفت "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، عن ارتفاع عدد المصانع المنتجة خلال الربع الثالث من عام 2021 إلى 8391 مصنعاً برأس مال يقدر بنحو 1.27 تريليون ريال، بزيادة بلغت 6.4 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وبحسب النشرة الإحصائية للتراخيص الصناعية للربع الثالث من عام 2021 والصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية، فقد شهدت العمالة المرخصة في تلك المصانع ارتفاعاً بنسبة 1 % لتبلغ 968.21 ألف عامل.

وتوزعت تلك المصانع على 24 نشاطاً، وجاء نشاط "صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية" في مقدمة تلك النشاطات من حيث رأس المال بنحو 453.5 مليار ريال، تلاه نشاط "صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى" بنحو 319.1 مليار ريال.

وفيما يخص عدد المصانع، فقد احتل نشاط "صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى" المركز الأول من حيث عدد المصانع بنحو 1641 مصنعاً، تلاه نشاط "صنع منتجات المطاط واللدائن" بـ 1122 مصنعاً.

كما احتل نشاط "صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى" المركز الأول من حيث عدد العمالة المرخصة بنحو 174 ألف عامل، تلاه قطاع "صنع المنتجات الغذائية" بـ 143.7 ألف عامل.

وبحسب التقرير، فقد شهد الربع الثالث من عام 2021، الترخيص لـ 216 مصنعاً جديداً برأس مال يقدر بنحو 55.2 مليار ريال، وعمالة تبلغ 8.2 ألف عامل.

وبدأ 284 مصنعاً الإنتاج برأس مال يقدر بـ54.5 مليار ريال، توظف 15.2 ألف عامل، فيما توقف 345 مصنعاً عن العمل برأس مال يبلغ 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد المصانع تحت الإنشاء خلال الربع الثالث من العام الحالي 1801 مصنع برأس مال يبلغ 68.5 مليار ريال، توظف 78.7 ألف عامل.

جاء في مقدمتها نشاط "صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى" بنحو 359 مصنعاً ورأس مال يبلغ 6.7 مليار ريال، تلاه نشاط "صنع المنتجات الغذائية" بنحو 250 مصنعاً.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
ارتفاع عدد المصانع المنتجة إلى 8391 مصنعاً خلال الربع الثالث 2021
سبق

كشفت "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، عن ارتفاع عدد المصانع المنتجة خلال الربع الثالث من عام 2021 إلى 8391 مصنعاً برأس مال يقدر بنحو 1.27 تريليون ريال، بزيادة بلغت 6.4 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وبحسب النشرة الإحصائية للتراخيص الصناعية للربع الثالث من عام 2021 والصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية، فقد شهدت العمالة المرخصة في تلك المصانع ارتفاعاً بنسبة 1 % لتبلغ 968.21 ألف عامل.

وتوزعت تلك المصانع على 24 نشاطاً، وجاء نشاط "صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية" في مقدمة تلك النشاطات من حيث رأس المال بنحو 453.5 مليار ريال، تلاه نشاط "صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى" بنحو 319.1 مليار ريال.

وفيما يخص عدد المصانع، فقد احتل نشاط "صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى" المركز الأول من حيث عدد المصانع بنحو 1641 مصنعاً، تلاه نشاط "صنع منتجات المطاط واللدائن" بـ 1122 مصنعاً.

كما احتل نشاط "صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى" المركز الأول من حيث عدد العمالة المرخصة بنحو 174 ألف عامل، تلاه قطاع "صنع المنتجات الغذائية" بـ 143.7 ألف عامل.

وبحسب التقرير، فقد شهد الربع الثالث من عام 2021، الترخيص لـ 216 مصنعاً جديداً برأس مال يقدر بنحو 55.2 مليار ريال، وعمالة تبلغ 8.2 ألف عامل.

وبدأ 284 مصنعاً الإنتاج برأس مال يقدر بـ54.5 مليار ريال، توظف 15.2 ألف عامل، فيما توقف 345 مصنعاً عن العمل برأس مال يبلغ 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد المصانع تحت الإنشاء خلال الربع الثالث من العام الحالي 1801 مصنع برأس مال يبلغ 68.5 مليار ريال، توظف 78.7 ألف عامل.

جاء في مقدمتها نشاط "صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى" بنحو 359 مصنعاً ورأس مال يبلغ 6.7 مليار ريال، تلاه نشاط "صنع المنتجات الغذائية" بنحو 250 مصنعاً.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
09:04 AM

ارتفاع عدد المصانع المنتجة إلى 8391 مصنعاً خلال الربع الثالث 2021

بزيادة بلغت 6.4 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.. توزّعت في 24 نشاطاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
429

كشفت "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، عن ارتفاع عدد المصانع المنتجة خلال الربع الثالث من عام 2021 إلى 8391 مصنعاً برأس مال يقدر بنحو 1.27 تريليون ريال، بزيادة بلغت 6.4 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وبحسب النشرة الإحصائية للتراخيص الصناعية للربع الثالث من عام 2021 والصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية، فقد شهدت العمالة المرخصة في تلك المصانع ارتفاعاً بنسبة 1 % لتبلغ 968.21 ألف عامل.

وتوزعت تلك المصانع على 24 نشاطاً، وجاء نشاط "صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية" في مقدمة تلك النشاطات من حيث رأس المال بنحو 453.5 مليار ريال، تلاه نشاط "صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى" بنحو 319.1 مليار ريال.

وفيما يخص عدد المصانع، فقد احتل نشاط "صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى" المركز الأول من حيث عدد المصانع بنحو 1641 مصنعاً، تلاه نشاط "صنع منتجات المطاط واللدائن" بـ 1122 مصنعاً.

كما احتل نشاط "صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى" المركز الأول من حيث عدد العمالة المرخصة بنحو 174 ألف عامل، تلاه قطاع "صنع المنتجات الغذائية" بـ 143.7 ألف عامل.

وبحسب التقرير، فقد شهد الربع الثالث من عام 2021، الترخيص لـ 216 مصنعاً جديداً برأس مال يقدر بنحو 55.2 مليار ريال، وعمالة تبلغ 8.2 ألف عامل.

وبدأ 284 مصنعاً الإنتاج برأس مال يقدر بـ54.5 مليار ريال، توظف 15.2 ألف عامل، فيما توقف 345 مصنعاً عن العمل برأس مال يبلغ 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد المصانع تحت الإنشاء خلال الربع الثالث من العام الحالي 1801 مصنع برأس مال يبلغ 68.5 مليار ريال، توظف 78.7 ألف عامل.

جاء في مقدمتها نشاط "صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى" بنحو 359 مصنعاً ورأس مال يبلغ 6.7 مليار ريال، تلاه نشاط "صنع المنتجات الغذائية" بنحو 250 مصنعاً.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,434
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,130
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,153
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,212

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة