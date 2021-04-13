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"التقاعد" توقع اتفاقية استثمارية مع شركة "قطاف"

لتأجير أصول عقارية عائدة للمؤسسة لمدة 25 سنة

وقّعت المؤسسة العامة للتقاعد، اتفاقية استثمارية لتأجير أصول عقارية عائدة للمؤسسة لصالح إحدى شركات الاستثمار والتطوير العقاري.

ونصت الاتفاقية التي وقّعها محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس، ورئيس مجلس إدارة شركة قطاف للاستثمار والتطوير العقاري خالد بن أحمد السعيد، على تأجير سبع أراضي تجارية مملوكة للمؤسسة، الواقعة في مدينة الرياض على الشريط التجاري للطريق الدائري الشرقي بحي الحمراء لشركة قطاف للاستثمار والتطوير العقاري لمدة 25 سنة ميلادية.

وعبّر محافظ المؤسسة العامة للتقاعد عن سعادته بهذه الاتفاقية الاستراتيجية للمؤسسة لما ستحقق منها من عوائد ستكون رافداً مالياً لاستثمارات المؤسسة، مؤكداً حرص المؤسسة على الاستثمار الأمثل لمواردها المالية وأصولها العقارية.

وتأتي الاتفاقية في سياق تحقيق استراتيجية التقاعد 2023 التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية من خلال استغلال الفرص الاستثمارية وتنويعها بالشراكة مع القطاع الخاص، وبما يتواءم مع التزام المؤسسة بتعظيم العوائد الاستثمارية والموارد المالية.

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"التقاعد" توقع اتفاقية استثمارية مع شركة "قطاف"
سبق

وقّعت المؤسسة العامة للتقاعد، اتفاقية استثمارية لتأجير أصول عقارية عائدة للمؤسسة لصالح إحدى شركات الاستثمار والتطوير العقاري.

ونصت الاتفاقية التي وقّعها محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس، ورئيس مجلس إدارة شركة قطاف للاستثمار والتطوير العقاري خالد بن أحمد السعيد، على تأجير سبع أراضي تجارية مملوكة للمؤسسة، الواقعة في مدينة الرياض على الشريط التجاري للطريق الدائري الشرقي بحي الحمراء لشركة قطاف للاستثمار والتطوير العقاري لمدة 25 سنة ميلادية.

وعبّر محافظ المؤسسة العامة للتقاعد عن سعادته بهذه الاتفاقية الاستراتيجية للمؤسسة لما ستحقق منها من عوائد ستكون رافداً مالياً لاستثمارات المؤسسة، مؤكداً حرص المؤسسة على الاستثمار الأمثل لمواردها المالية وأصولها العقارية.

وتأتي الاتفاقية في سياق تحقيق استراتيجية التقاعد 2023 التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية من خلال استغلال الفرص الاستثمارية وتنويعها بالشراكة مع القطاع الخاص، وبما يتواءم مع التزام المؤسسة بتعظيم العوائد الاستثمارية والموارد المالية.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
02:56 PM

"التقاعد" توقع اتفاقية استثمارية مع شركة "قطاف"

لتأجير أصول عقارية عائدة للمؤسسة لمدة 25 سنة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت المؤسسة العامة للتقاعد، اتفاقية استثمارية لتأجير أصول عقارية عائدة للمؤسسة لصالح إحدى شركات الاستثمار والتطوير العقاري.

ونصت الاتفاقية التي وقّعها محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس، ورئيس مجلس إدارة شركة قطاف للاستثمار والتطوير العقاري خالد بن أحمد السعيد، على تأجير سبع أراضي تجارية مملوكة للمؤسسة، الواقعة في مدينة الرياض على الشريط التجاري للطريق الدائري الشرقي بحي الحمراء لشركة قطاف للاستثمار والتطوير العقاري لمدة 25 سنة ميلادية.

وعبّر محافظ المؤسسة العامة للتقاعد عن سعادته بهذه الاتفاقية الاستراتيجية للمؤسسة لما ستحقق منها من عوائد ستكون رافداً مالياً لاستثمارات المؤسسة، مؤكداً حرص المؤسسة على الاستثمار الأمثل لمواردها المالية وأصولها العقارية.

وتأتي الاتفاقية في سياق تحقيق استراتيجية التقاعد 2023 التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية من خلال استغلال الفرص الاستثمارية وتنويعها بالشراكة مع القطاع الخاص، وبما يتواءم مع التزام المؤسسة بتعظيم العوائد الاستثمارية والموارد المالية.

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