النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتفاق يجري تدريبه الأخير في بريدة بحضور الدبل تحضيرًا للرائد

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير اليوم الجمعة على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة، والذي سيحتضن مواجهة الغد مع مضيفه الرائد ضمن منافسات الجولة الـ19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021 /22.

وقبل أن يبدأ التدريب عقد رئيس النادي المهندس خالد الدبل، اجتماعًا مع لاعبي الفريق شدد خلالها على أهمية المرحلة المقبلة، والتي تتطلب مضاعفة الجهود خلال بقية مباريات الدوري، وأشار إلى أن موقف الفريق في سلم الترتيب غير مرضي، وبالتالي يجب على الجميع استشعار الموقف لتحقيق الانتصارات للتقدم في سلم ترتيب الدوري.

بريدة استاد مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز الرياضية الاتفاق الرائد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتفاق يجري تدريبه الأخير في بريدة بحضور الدبل تحضيرًا للرائد
سبق

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير اليوم الجمعة على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة، والذي سيحتضن مواجهة الغد مع مضيفه الرائد ضمن منافسات الجولة الـ19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021 /22.

وقبل أن يبدأ التدريب عقد رئيس النادي المهندس خالد الدبل، اجتماعًا مع لاعبي الفريق شدد خلالها على أهمية المرحلة المقبلة، والتي تتطلب مضاعفة الجهود خلال بقية مباريات الدوري، وأشار إلى أن موقف الفريق في سلم الترتيب غير مرضي، وبالتالي يجب على الجميع استشعار الموقف لتحقيق الانتصارات للتقدم في سلم ترتيب الدوري.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
08:23 PM

الاتفاق يجري تدريبه الأخير في بريدة بحضور الدبل تحضيرًا للرائد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
20

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير اليوم الجمعة على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة، والذي سيحتضن مواجهة الغد مع مضيفه الرائد ضمن منافسات الجولة الـ19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021 /22.

وقبل أن يبدأ التدريب عقد رئيس النادي المهندس خالد الدبل، اجتماعًا مع لاعبي الفريق شدد خلالها على أهمية المرحلة المقبلة، والتي تتطلب مضاعفة الجهود خلال بقية مباريات الدوري، وأشار إلى أن موقف الفريق في سلم الترتيب غير مرضي، وبالتالي يجب على الجميع استشعار الموقف لتحقيق الانتصارات للتقدم في سلم ترتيب الدوري.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
8,542
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,196
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,919
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,007

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة