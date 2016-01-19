النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير عسير يفتتح معرض "ميثاق الملك سلمان العمراني" بأبها

يُعرّف برؤية خادم الحرمين في فنون العمارة المحلية ودلالاتها

افتتح الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، معرض "ميثاق الملك سلمان العمراني" الذي تنظمه هيئة فنون العمارة والتصميم، بالشراكة مع هيئة تطوير عسير ضمن الشراكات النوعية التي عقدتها الهيئة مع عددٍ من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة لتعزيز العمل التنموي بالمنطقة.

ويُعرّف المعرض برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في فنون العمارة المحلية، وإبراز دلالاتها الثقافية، وهويتها المتوافقة مع الطبيعة والمناخ والمتسقة مع البيئة المحيطة، والتي تعكس تاريخ المملكة وإرثها الحضاري الأصيل.

ويأتي المعرض في محطته الثانية بمدينة أبها في المدينة الجامعية بالفرعا، بعد إطلاق استراتيجية منطقة عسير، التي تعد الهوية العمرانية إحدى مخرجاتها الرئيسة، والتي تتواءم مع ميثاق الملك سلمان العمراني في الأصالة، والاستمرارية، ومحورية الإنسان، وملائمة العيش، والاستدامة، والابتكار.

ويحتوي المعرض الذي يُقام داخل قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية، على مشروعات عمرانية مميزة حاصلة على جوائز عالمية ومحلية، إضافة إلى التعريف بقيم ومبادئ الميثاق التي تُساعد على توجيه المصممين نحو القيم الثقافية في العمارة السلمانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير عسير يفتتح معرض "ميثاق الملك سلمان العمراني" بأبها
سبق

افتتح الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، معرض "ميثاق الملك سلمان العمراني" الذي تنظمه هيئة فنون العمارة والتصميم، بالشراكة مع هيئة تطوير عسير ضمن الشراكات النوعية التي عقدتها الهيئة مع عددٍ من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة لتعزيز العمل التنموي بالمنطقة.

ويُعرّف المعرض برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في فنون العمارة المحلية، وإبراز دلالاتها الثقافية، وهويتها المتوافقة مع الطبيعة والمناخ والمتسقة مع البيئة المحيطة، والتي تعكس تاريخ المملكة وإرثها الحضاري الأصيل.

ويأتي المعرض في محطته الثانية بمدينة أبها في المدينة الجامعية بالفرعا، بعد إطلاق استراتيجية منطقة عسير، التي تعد الهوية العمرانية إحدى مخرجاتها الرئيسة، والتي تتواءم مع ميثاق الملك سلمان العمراني في الأصالة، والاستمرارية، ومحورية الإنسان، وملائمة العيش، والاستدامة، والابتكار.

ويحتوي المعرض الذي يُقام داخل قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية، على مشروعات عمرانية مميزة حاصلة على جوائز عالمية ومحلية، إضافة إلى التعريف بقيم ومبادئ الميثاق التي تُساعد على توجيه المصممين نحو القيم الثقافية في العمارة السلمانية.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
01:30 AM

أمير عسير يفتتح معرض "ميثاق الملك سلمان العمراني" بأبها

يُعرّف برؤية خادم الحرمين في فنون العمارة المحلية ودلالاتها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
1,504

افتتح الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، معرض "ميثاق الملك سلمان العمراني" الذي تنظمه هيئة فنون العمارة والتصميم، بالشراكة مع هيئة تطوير عسير ضمن الشراكات النوعية التي عقدتها الهيئة مع عددٍ من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة لتعزيز العمل التنموي بالمنطقة.

ويُعرّف المعرض برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في فنون العمارة المحلية، وإبراز دلالاتها الثقافية، وهويتها المتوافقة مع الطبيعة والمناخ والمتسقة مع البيئة المحيطة، والتي تعكس تاريخ المملكة وإرثها الحضاري الأصيل.

ويأتي المعرض في محطته الثانية بمدينة أبها في المدينة الجامعية بالفرعا، بعد إطلاق استراتيجية منطقة عسير، التي تعد الهوية العمرانية إحدى مخرجاتها الرئيسة، والتي تتواءم مع ميثاق الملك سلمان العمراني في الأصالة، والاستمرارية، ومحورية الإنسان، وملائمة العيش، والاستدامة، والابتكار.

ويحتوي المعرض الذي يُقام داخل قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية، على مشروعات عمرانية مميزة حاصلة على جوائز عالمية ومحلية، إضافة إلى التعريف بقيم ومبادئ الميثاق التي تُساعد على توجيه المصممين نحو القيم الثقافية في العمارة السلمانية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,687
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,543
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,838
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,713

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة