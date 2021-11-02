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الجولات الرقابية لأمانة الطائف تضبط ٣٣٩ تجاوزاً

أُغلقت 5 أنشطة تعمل دون تراخيص

أسهمت الجولات الرقابية للبلديات الفرعية بأمانة الطائف في رصد تجاوزات الأنشطة التجارية والغذائية ومخالفاتها للاشتراطات الصحية، وضبطت الفرق الرقابية 339 تجاوزاً ومخالفة للأنظمة والتعليمات خلال أسبوع.

وتمثلت المخالفات في تدني مستوى النظافة وسوء تخزين وحفظ المواد الغذائية وسوء بيئة التحضير واستخدام أدوات تحضير متهالكة وتالفة، وعرض مواد منتهية الصلاحية، وعدم تركيب مصائد الحشرات وعمالة تمارس العمل دون شهادات صحية.

كما أغلقت الفرق الرقابية 5 أنشطة تعمل دون تراخيص بلدية مما يستوجب الإغلاق لحين إصدار الرخصة.

وشدد أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي على ضرورة تطبيق برنامج الرقابة الدورية على كافة المرافق التجارية، ومنع أي تجاوزات مع تعزيز الرقابة على المطاعم ومحلات بيع وتداول الأغذية والحلويات، والاهتمام بإلزام المحلات تطبيق الاشتراطات الصحية، ودهم الحملات التفتيشية المفاجئة على كافة المحلات والأسواق، والتجاوب السريع مع البلاغات الواردة عبر منصات الأمانة الإلكترونية، ودعم البلديات الفرعية من قبل الإدارات الإشرافية المختصة .

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أن جهود الرقابة مستمرة على كافة المرافق والأسواق والمجمعات التجارية لتعزيز سلامة المعروضات وضمان تقيد الأنشطة بالاشتراطات الصحية والأنظمة والتعليمات البلدية.

وبينت الوكالة أنه يتم تنفيذ أكثر ما بين 500-800 جولة رقابية يومية لمحال تجارية ومطاعم ومطابخ وصوالين حلاقة ومغاسل وخلافة، بهدف تعزيز الرقابة وضبط التجاوزات والتعامل الفوري معها، كما تعزز الإدارات الإشرافية برامج الرقابة بجولات متخصصة تستهدف أنشطة تكررت مخالفاتها.

وتتفاعل فرق الرقابة مع كافة البلاغات الواردة عبر هاتف العمليات الموحد 940 أو عبر تطبيقات استقبال البلاغات، على مدار الساعة ضمن سعي الأمانة لتعزيز جانب السلامة الصحية، واستهداف الأنشطة التي تطال الصحة العامة للمستهلكين لمنع أي تجاوزات أو مخالفات تؤثر على المستهلك.

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الجولات الرقابية لأمانة الطائف تضبط ٣٣٩ تجاوزاً
سبق

أسهمت الجولات الرقابية للبلديات الفرعية بأمانة الطائف في رصد تجاوزات الأنشطة التجارية والغذائية ومخالفاتها للاشتراطات الصحية، وضبطت الفرق الرقابية 339 تجاوزاً ومخالفة للأنظمة والتعليمات خلال أسبوع.

وتمثلت المخالفات في تدني مستوى النظافة وسوء تخزين وحفظ المواد الغذائية وسوء بيئة التحضير واستخدام أدوات تحضير متهالكة وتالفة، وعرض مواد منتهية الصلاحية، وعدم تركيب مصائد الحشرات وعمالة تمارس العمل دون شهادات صحية.

كما أغلقت الفرق الرقابية 5 أنشطة تعمل دون تراخيص بلدية مما يستوجب الإغلاق لحين إصدار الرخصة.

وشدد أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي على ضرورة تطبيق برنامج الرقابة الدورية على كافة المرافق التجارية، ومنع أي تجاوزات مع تعزيز الرقابة على المطاعم ومحلات بيع وتداول الأغذية والحلويات، والاهتمام بإلزام المحلات تطبيق الاشتراطات الصحية، ودهم الحملات التفتيشية المفاجئة على كافة المحلات والأسواق، والتجاوب السريع مع البلاغات الواردة عبر منصات الأمانة الإلكترونية، ودعم البلديات الفرعية من قبل الإدارات الإشرافية المختصة .

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أن جهود الرقابة مستمرة على كافة المرافق والأسواق والمجمعات التجارية لتعزيز سلامة المعروضات وضمان تقيد الأنشطة بالاشتراطات الصحية والأنظمة والتعليمات البلدية.

وبينت الوكالة أنه يتم تنفيذ أكثر ما بين 500-800 جولة رقابية يومية لمحال تجارية ومطاعم ومطابخ وصوالين حلاقة ومغاسل وخلافة، بهدف تعزيز الرقابة وضبط التجاوزات والتعامل الفوري معها، كما تعزز الإدارات الإشرافية برامج الرقابة بجولات متخصصة تستهدف أنشطة تكررت مخالفاتها.

وتتفاعل فرق الرقابة مع كافة البلاغات الواردة عبر هاتف العمليات الموحد 940 أو عبر تطبيقات استقبال البلاغات، على مدار الساعة ضمن سعي الأمانة لتعزيز جانب السلامة الصحية، واستهداف الأنشطة التي تطال الصحة العامة للمستهلكين لمنع أي تجاوزات أو مخالفات تؤثر على المستهلك.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
08:30 PM

الجولات الرقابية لأمانة الطائف تضبط ٣٣٩ تجاوزاً

أُغلقت 5 أنشطة تعمل دون تراخيص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أسهمت الجولات الرقابية للبلديات الفرعية بأمانة الطائف في رصد تجاوزات الأنشطة التجارية والغذائية ومخالفاتها للاشتراطات الصحية، وضبطت الفرق الرقابية 339 تجاوزاً ومخالفة للأنظمة والتعليمات خلال أسبوع.

وتمثلت المخالفات في تدني مستوى النظافة وسوء تخزين وحفظ المواد الغذائية وسوء بيئة التحضير واستخدام أدوات تحضير متهالكة وتالفة، وعرض مواد منتهية الصلاحية، وعدم تركيب مصائد الحشرات وعمالة تمارس العمل دون شهادات صحية.

كما أغلقت الفرق الرقابية 5 أنشطة تعمل دون تراخيص بلدية مما يستوجب الإغلاق لحين إصدار الرخصة.

وشدد أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي على ضرورة تطبيق برنامج الرقابة الدورية على كافة المرافق التجارية، ومنع أي تجاوزات مع تعزيز الرقابة على المطاعم ومحلات بيع وتداول الأغذية والحلويات، والاهتمام بإلزام المحلات تطبيق الاشتراطات الصحية، ودهم الحملات التفتيشية المفاجئة على كافة المحلات والأسواق، والتجاوب السريع مع البلاغات الواردة عبر منصات الأمانة الإلكترونية، ودعم البلديات الفرعية من قبل الإدارات الإشرافية المختصة .

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أن جهود الرقابة مستمرة على كافة المرافق والأسواق والمجمعات التجارية لتعزيز سلامة المعروضات وضمان تقيد الأنشطة بالاشتراطات الصحية والأنظمة والتعليمات البلدية.

وبينت الوكالة أنه يتم تنفيذ أكثر ما بين 500-800 جولة رقابية يومية لمحال تجارية ومطاعم ومطابخ وصوالين حلاقة ومغاسل وخلافة، بهدف تعزيز الرقابة وضبط التجاوزات والتعامل الفوري معها، كما تعزز الإدارات الإشرافية برامج الرقابة بجولات متخصصة تستهدف أنشطة تكررت مخالفاتها.

وتتفاعل فرق الرقابة مع كافة البلاغات الواردة عبر هاتف العمليات الموحد 940 أو عبر تطبيقات استقبال البلاغات، على مدار الساعة ضمن سعي الأمانة لتعزيز جانب السلامة الصحية، واستهداف الأنشطة التي تطال الصحة العامة للمستهلكين لمنع أي تجاوزات أو مخالفات تؤثر على المستهلك.

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