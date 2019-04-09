بالفيديو.. شاب سعودي ينقذ كلبين جرفتهما سيول رماح

أنقذ شاب سعودي، كلبين علقا في تجمع مياه للسيول بمحافظة رماح.
وأظهر مقطع فيديو رصده المصور مفرح بن خلف، مشاهد مؤثرة للحظة إخراج اثنين من الكلاب قاربت على الهلاك في تجمّع للبرد الكثيف والسيول ونقلها إلى منطقة جافة.
أنقذ شاب سعودي، كلبين علقا في تجمع مياه للسيول بمحافظة رماح.
وأظهر مقطع فيديو رصده المصور مفرح بن خلف، مشاهد مؤثرة للحظة إخراج اثنين من الكلاب قاربت على الهلاك في تجمّع للبرد الكثيف والسيول ونقلها إلى منطقة جافة.
أنقذ شاب سعودي، كلبين علقا في تجمع مياه للسيول بمحافظة رماح.
وأظهر مقطع فيديو رصده المصور مفرح بن خلف، مشاهد مؤثرة للحظة إخراج اثنين من الكلاب قاربت على الهلاك في تجمّع للبرد الكثيف والسيول ونقلها إلى منطقة جافة.
أنقذ شاب سعودي، كلبين علقا في تجمع مياه للسيول بمحافظة رماح.
وأظهر مقطع فيديو رصده المصور مفرح بن خلف، مشاهد مؤثرة للحظة إخراج اثنين من الكلاب قاربت على الهلاك في تجمّع للبرد الكثيف والسيول ونقلها إلى منطقة جافة.