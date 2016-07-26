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"شرطة الرياض" تطيح بـ4 مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة

اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا للنيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن فِرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض تمكنت من القبض على أربعة مواطنين، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ ضُبط بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة، وتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية.

وأبان أنه جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

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"شرطة الرياض" تطيح بـ4 مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن فِرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض تمكنت من القبض على أربعة مواطنين، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ ضُبط بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة، وتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية.

وأبان أنه جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
10:28 PM

"شرطة الرياض" تطيح بـ4 مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة

اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا للنيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن فِرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض تمكنت من القبض على أربعة مواطنين، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ ضُبط بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة، وتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية.

وأبان أنه جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

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