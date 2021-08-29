البيع قريبًا.. "إتقان العقارية" تطلق حملتها التسويقية لبيع "مبنى تبراك" بالدائري الشمالي

فرصة سانحة للراغبين بالمساحات الصغيرة ويميزه طرازه المعماري وموقعه الاستراتيجي

بدأت شركة إتقان العقارية الحملة التسويقية لبيع مبنى شركة تبراك الواقع بحي التعاون بشمال الرياض وتقدر مساحته الإجمالية بـ 1,100 متر مربع وتبلغ القيمة الإيجارية 1,300,000 ريال بعقد ملزم لمستأجر واحد، حيث يُعد فرصة سانحة للمستثمرين الراغبين بالمساحات الصغيرة للتملك.

ويتميز مبنى "تبراك" بطرازه المعماري وموقعه الاستراتيجي على طريق الدائري الشمالي بين مخرجي 6-7 أحد أهم الطرق الرئيسية، والتي تعتبر شريانًا نابضًا للعاصمة الرياض التي تتوسع باتجاه الشرق والشمال، كما يكتسب موقع المبنى حيوية بقربه من منطقة العقارات التجارية وصغر مساحاته ما يحفز المستثمرين الراغبين بالتملك.

وأوضحت شركة إتقان العقارية أن المبنى يتكون من دورين، بالإضافة إلى ملحق سكني، حيث يبلغ مسطح بناء الدور الأرضي 658 مترًا مربعًا، والدور الأول 691 مترًا مربعًا، والملحق العلوي 50 متراً.

وأبانت أن مبنى الشركة يضم 28 غرفة للمكاتب بمساحات مختلفة ومؤثثة بأثاث مكتبي راقٍ، كما يحتوي على صالتين للاجتماعات وثلاثة مستودعات وعدد 4 شقق سكنية مؤثثة.

ودعت شركة إتقان العقارية المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين بالشراء التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني (Etqaan.sa) أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم (920001019) (0550052000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.