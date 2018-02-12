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شاهد.. شرطة حائل تفض شجار مباراة"جبة" و"القوارة" وتحيل أطرافًا للنيابة

سيطر رجال الأمن بحائل، على شجار نشب بين لاعبي نادي جبة وإداريي ومصور نادي القوارة مساء أول أمس الاثنين، أثناء إقامة مباراة بين الناديين على أرض نادي الجبلين بحائل، ضمن التصفيات للصعود لدرجة الشباب.

وتفصيلاً، روى شاهد عيان، قيام أحد لاعبي نادي القوارة باستفزاز لاعبي جبة بعبارات مسيئة ورقصات غريبة، بعد فوز فريق ناديه على فريق نادي جبة، مما أدى ذلك إلى الاشتباك بين اللاعبين، الأمر الذي أدى إلى تدخل إداريي نادي القوارة، وتهجمهم على لاعبي نادي جبة.

وتدخل رجال الأمن الموجودون في الموقع، وسيطروا عليهم وقاموا بفض الشجار والتحفظ على المتجاوزين وإحالتهم من قِبل شرطة الوادي بحائل إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات التي تخصهم.

وحرّر حكم المُباراة محضرًا في الواقعة، وتم رفعه للجهات المعنية، وعلمت "سبق" أن لجنة العقوبات والانضباط التابعة لاتحاد كرة القدم، ستصدر عقوبة بحق المخالفين، بكلا الناديين.

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شاهد.. شرطة حائل تفض شجار مباراة"جبة" و"القوارة" وتحيل أطرافًا للنيابة
سبق

سيطر رجال الأمن بحائل، على شجار نشب بين لاعبي نادي جبة وإداريي ومصور نادي القوارة مساء أول أمس الاثنين، أثناء إقامة مباراة بين الناديين على أرض نادي الجبلين بحائل، ضمن التصفيات للصعود لدرجة الشباب.

وتفصيلاً، روى شاهد عيان، قيام أحد لاعبي نادي القوارة باستفزاز لاعبي جبة بعبارات مسيئة ورقصات غريبة، بعد فوز فريق ناديه على فريق نادي جبة، مما أدى ذلك إلى الاشتباك بين اللاعبين، الأمر الذي أدى إلى تدخل إداريي نادي القوارة، وتهجمهم على لاعبي نادي جبة.

وتدخل رجال الأمن الموجودون في الموقع، وسيطروا عليهم وقاموا بفض الشجار والتحفظ على المتجاوزين وإحالتهم من قِبل شرطة الوادي بحائل إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات التي تخصهم.

وحرّر حكم المُباراة محضرًا في الواقعة، وتم رفعه للجهات المعنية، وعلمت "سبق" أن لجنة العقوبات والانضباط التابعة لاتحاد كرة القدم، ستصدر عقوبة بحق المخالفين، بكلا الناديين.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
12:40 AM

شاهد.. شرطة حائل تفض شجار مباراة"جبة" و"القوارة" وتحيل أطرافًا للنيابة

A A A
خالد السليمي - حائل
1
3,044

سيطر رجال الأمن بحائل، على شجار نشب بين لاعبي نادي جبة وإداريي ومصور نادي القوارة مساء أول أمس الاثنين، أثناء إقامة مباراة بين الناديين على أرض نادي الجبلين بحائل، ضمن التصفيات للصعود لدرجة الشباب.

وتفصيلاً، روى شاهد عيان، قيام أحد لاعبي نادي القوارة باستفزاز لاعبي جبة بعبارات مسيئة ورقصات غريبة، بعد فوز فريق ناديه على فريق نادي جبة، مما أدى ذلك إلى الاشتباك بين اللاعبين، الأمر الذي أدى إلى تدخل إداريي نادي القوارة، وتهجمهم على لاعبي نادي جبة.

وتدخل رجال الأمن الموجودون في الموقع، وسيطروا عليهم وقاموا بفض الشجار والتحفظ على المتجاوزين وإحالتهم من قِبل شرطة الوادي بحائل إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات التي تخصهم.

وحرّر حكم المُباراة محضرًا في الواقعة، وتم رفعه للجهات المعنية، وعلمت "سبق" أن لجنة العقوبات والانضباط التابعة لاتحاد كرة القدم، ستصدر عقوبة بحق المخالفين، بكلا الناديين.

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