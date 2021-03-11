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الصحة": تسجيل 390 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 267 خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة": تسجيل 390  حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 267 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 11 مارس 2021، تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 381348 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 267 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 371850 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6551 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2947 والحالات الحرجة 538 حالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصحة": تسجيل 390  حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 267 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 11 مارس 2021، تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 381348 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 267 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 371850 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6551 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2947 والحالات الحرجة 538 حالة.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
03:41 PM

الصحة": تسجيل 390  حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 267 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
11
6,924

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 11 مارس 2021، تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 381348 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 267 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 371850 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6551 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2947 والحالات الحرجة 538 حالة.

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