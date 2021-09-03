النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم صبيا" تنفذ 1300 جولة إشرافية في الأسبوع الأول من عودة الطلبة إلى المدارس

للاطمئنان على سير العملية التعليمية ومتابعة تطبيق البروتوكولات الصحية

نفذت "تعليم صبيا" بالتزامن مع عودة الطلاب والطالبات للمدارس، 1300 جولة إشرافية على مدارس البنين والبنات التابعة لمكاتب الإدارة العشرة في تسع محافظات تشرف عليها الإدارة تعليمياً؛ وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية واستقرارها حضورياً وعن طريق منصة "مدرستي" مع انطلاق العام الدراسي 1443هـ ومتابعة تطبيق الضوابط والاحترازات والبروتوكولات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة، والتأكد من تطبيق النموذج التشغيلي للمدارس والنموذج التشغيلي الإشرافي.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد معافا، أن الزيارات الإشرافية لمشرفي ومشرفات إدارة تعليم صبيا ومشرفي مكاتب التعليم تضمنت متابعة تنفيذ النماذج التشغيلية المعتمدة من وزارة التعليم، والتأكد من انطلاقة العملية التعليمية حضوريا وعلى منصة "مدرستي"، والوقوف على الأنشطة والبرامج المنفذة ضمن أسبوع التهيئة والأسبوع التمهيدي، وجاهزية منصة مدرستي ومنصة روضتي للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وجاهزية الجداول الدراسية وانعكاسها على نظامي نور ومنصة مدرستي، وقياس التحصيل الدراسي، والبدء للاستعداد بتطبيق الاختبارات الدولية وتعزيز المهارات.

من جانبها أشارت المساعد للشؤون التعليمية بنات مها بنت محمد الحمزي، أن إدارة تعليم صبيا نفذت أكثر من ١٣٠٠ جولة إشرافية تزامنا مع عودة الهيئة الإدارية والتعليمية للمدارس واستمرت حتى عودة الطلبة؛ لحصر المعلمين والطلبة المحصنين وغير المحصنين، ومتابعة وضع خطط تسليم الكتب للطلبة، ومدى توافر التخصصات لكل المقررات المدرجة في الخطة المطورة لهذا العام، والتأكد من الوعي العالي بالنماذج التشغيلية للمدارس، والخطة الدراسية الجديدة المطورة، والدليل التنظيمي الجديد للمدارس، وتقديم الدورات التخصصية ودورات التطوير المهني لأكثر من 12 ألف معلم ومعلمة.

بدوره أكد المساعد للشؤون المدرسية عثمان مسملي، شمول الجولات التأكد من وصول الكتب المطبوعة والإلكترونية الرقمية للمدارس لجميع المراحل، وكذلك المعقمات والمنظفات والكمامات وغيرها من الأدوات اللازمة، ومسارات الدخول والخروج للطلاب، وإجراءات الفرز البصري قبل دخول الطلاب للمدارس، ورصد الملاحظات على أعمال الصيانة والنظافة ومعالجتها أولا بأول، وسد الاحتياج من المعلمين وفق آلية سد العجز، والتأكد من عدم وجود احتياج للأثاث والتجهيزات، وقياس رضا المستفيدين إزاء ما هو مقدم من جهود كبيرة داخل الميدان التعليمي.

وأفاد المتحدث الرسمي إبراهيم الحازمي، أن قيادات إدارة التعليم ومنهم مدير التعليم الدكتور "الخرمي" يقدمون شكرهم لمديري مدارس البنين والبنات، والمعلمين والمعلمات على ما يقدمونه في الميدان التعليمي من جهود عظيمة ومتميزة.

وأشاد بأدوار الإشراف التربوي بمختلف التخصصات والمجالات في دعم ومساندة الميدان التعليمي، والوقوف على الجاهزية وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الهيئة الإدارية والكوادر التعليمية في المدرسة، وأدوار أولياء الأمور في تحفيز أبنائهم على التعلم وتوفير الأجواء المناسبة لهم، مؤكداً أنهم شركاء النجاح الحقيقيين لدعم مسيرة التعليم لأبنائهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم صبيا" تنفذ 1300 جولة إشرافية في الأسبوع الأول من عودة الطلبة إلى المدارس
سبق

نفذت "تعليم صبيا" بالتزامن مع عودة الطلاب والطالبات للمدارس، 1300 جولة إشرافية على مدارس البنين والبنات التابعة لمكاتب الإدارة العشرة في تسع محافظات تشرف عليها الإدارة تعليمياً؛ وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية واستقرارها حضورياً وعن طريق منصة "مدرستي" مع انطلاق العام الدراسي 1443هـ ومتابعة تطبيق الضوابط والاحترازات والبروتوكولات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة، والتأكد من تطبيق النموذج التشغيلي للمدارس والنموذج التشغيلي الإشرافي.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد معافا، أن الزيارات الإشرافية لمشرفي ومشرفات إدارة تعليم صبيا ومشرفي مكاتب التعليم تضمنت متابعة تنفيذ النماذج التشغيلية المعتمدة من وزارة التعليم، والتأكد من انطلاقة العملية التعليمية حضوريا وعلى منصة "مدرستي"، والوقوف على الأنشطة والبرامج المنفذة ضمن أسبوع التهيئة والأسبوع التمهيدي، وجاهزية منصة مدرستي ومنصة روضتي للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وجاهزية الجداول الدراسية وانعكاسها على نظامي نور ومنصة مدرستي، وقياس التحصيل الدراسي، والبدء للاستعداد بتطبيق الاختبارات الدولية وتعزيز المهارات.

من جانبها أشارت المساعد للشؤون التعليمية بنات مها بنت محمد الحمزي، أن إدارة تعليم صبيا نفذت أكثر من ١٣٠٠ جولة إشرافية تزامنا مع عودة الهيئة الإدارية والتعليمية للمدارس واستمرت حتى عودة الطلبة؛ لحصر المعلمين والطلبة المحصنين وغير المحصنين، ومتابعة وضع خطط تسليم الكتب للطلبة، ومدى توافر التخصصات لكل المقررات المدرجة في الخطة المطورة لهذا العام، والتأكد من الوعي العالي بالنماذج التشغيلية للمدارس، والخطة الدراسية الجديدة المطورة، والدليل التنظيمي الجديد للمدارس، وتقديم الدورات التخصصية ودورات التطوير المهني لأكثر من 12 ألف معلم ومعلمة.

بدوره أكد المساعد للشؤون المدرسية عثمان مسملي، شمول الجولات التأكد من وصول الكتب المطبوعة والإلكترونية الرقمية للمدارس لجميع المراحل، وكذلك المعقمات والمنظفات والكمامات وغيرها من الأدوات اللازمة، ومسارات الدخول والخروج للطلاب، وإجراءات الفرز البصري قبل دخول الطلاب للمدارس، ورصد الملاحظات على أعمال الصيانة والنظافة ومعالجتها أولا بأول، وسد الاحتياج من المعلمين وفق آلية سد العجز، والتأكد من عدم وجود احتياج للأثاث والتجهيزات، وقياس رضا المستفيدين إزاء ما هو مقدم من جهود كبيرة داخل الميدان التعليمي.

وأفاد المتحدث الرسمي إبراهيم الحازمي، أن قيادات إدارة التعليم ومنهم مدير التعليم الدكتور "الخرمي" يقدمون شكرهم لمديري مدارس البنين والبنات، والمعلمين والمعلمات على ما يقدمونه في الميدان التعليمي من جهود عظيمة ومتميزة.

وأشاد بأدوار الإشراف التربوي بمختلف التخصصات والمجالات في دعم ومساندة الميدان التعليمي، والوقوف على الجاهزية وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الهيئة الإدارية والكوادر التعليمية في المدرسة، وأدوار أولياء الأمور في تحفيز أبنائهم على التعلم وتوفير الأجواء المناسبة لهم، مؤكداً أنهم شركاء النجاح الحقيقيين لدعم مسيرة التعليم لأبنائهم.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
06:29 PM

"تعليم صبيا" تنفذ 1300 جولة إشرافية في الأسبوع الأول من عودة الطلبة إلى المدارس

للاطمئنان على سير العملية التعليمية ومتابعة تطبيق البروتوكولات الصحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
0
72

نفذت "تعليم صبيا" بالتزامن مع عودة الطلاب والطالبات للمدارس، 1300 جولة إشرافية على مدارس البنين والبنات التابعة لمكاتب الإدارة العشرة في تسع محافظات تشرف عليها الإدارة تعليمياً؛ وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية واستقرارها حضورياً وعن طريق منصة "مدرستي" مع انطلاق العام الدراسي 1443هـ ومتابعة تطبيق الضوابط والاحترازات والبروتوكولات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة، والتأكد من تطبيق النموذج التشغيلي للمدارس والنموذج التشغيلي الإشرافي.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد معافا، أن الزيارات الإشرافية لمشرفي ومشرفات إدارة تعليم صبيا ومشرفي مكاتب التعليم تضمنت متابعة تنفيذ النماذج التشغيلية المعتمدة من وزارة التعليم، والتأكد من انطلاقة العملية التعليمية حضوريا وعلى منصة "مدرستي"، والوقوف على الأنشطة والبرامج المنفذة ضمن أسبوع التهيئة والأسبوع التمهيدي، وجاهزية منصة مدرستي ومنصة روضتي للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وجاهزية الجداول الدراسية وانعكاسها على نظامي نور ومنصة مدرستي، وقياس التحصيل الدراسي، والبدء للاستعداد بتطبيق الاختبارات الدولية وتعزيز المهارات.

من جانبها أشارت المساعد للشؤون التعليمية بنات مها بنت محمد الحمزي، أن إدارة تعليم صبيا نفذت أكثر من ١٣٠٠ جولة إشرافية تزامنا مع عودة الهيئة الإدارية والتعليمية للمدارس واستمرت حتى عودة الطلبة؛ لحصر المعلمين والطلبة المحصنين وغير المحصنين، ومتابعة وضع خطط تسليم الكتب للطلبة، ومدى توافر التخصصات لكل المقررات المدرجة في الخطة المطورة لهذا العام، والتأكد من الوعي العالي بالنماذج التشغيلية للمدارس، والخطة الدراسية الجديدة المطورة، والدليل التنظيمي الجديد للمدارس، وتقديم الدورات التخصصية ودورات التطوير المهني لأكثر من 12 ألف معلم ومعلمة.

بدوره أكد المساعد للشؤون المدرسية عثمان مسملي، شمول الجولات التأكد من وصول الكتب المطبوعة والإلكترونية الرقمية للمدارس لجميع المراحل، وكذلك المعقمات والمنظفات والكمامات وغيرها من الأدوات اللازمة، ومسارات الدخول والخروج للطلاب، وإجراءات الفرز البصري قبل دخول الطلاب للمدارس، ورصد الملاحظات على أعمال الصيانة والنظافة ومعالجتها أولا بأول، وسد الاحتياج من المعلمين وفق آلية سد العجز، والتأكد من عدم وجود احتياج للأثاث والتجهيزات، وقياس رضا المستفيدين إزاء ما هو مقدم من جهود كبيرة داخل الميدان التعليمي.

وأفاد المتحدث الرسمي إبراهيم الحازمي، أن قيادات إدارة التعليم ومنهم مدير التعليم الدكتور "الخرمي" يقدمون شكرهم لمديري مدارس البنين والبنات، والمعلمين والمعلمات على ما يقدمونه في الميدان التعليمي من جهود عظيمة ومتميزة.

وأشاد بأدوار الإشراف التربوي بمختلف التخصصات والمجالات في دعم ومساندة الميدان التعليمي، والوقوف على الجاهزية وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الهيئة الإدارية والكوادر التعليمية في المدرسة، وأدوار أولياء الأمور في تحفيز أبنائهم على التعلم وتوفير الأجواء المناسبة لهم، مؤكداً أنهم شركاء النجاح الحقيقيين لدعم مسيرة التعليم لأبنائهم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,297
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,527
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,768
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,734

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة