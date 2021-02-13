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"التنمية الأسرية" بشقراء تعقد اجتماعها الأول وتقرّ لائحتَيْها المالية والإدارية

اعتمدت القوائم المالية وخطة الأنشطة والبرامج وشكلت مجلس إدارتها

عقدت الجمعية العمومية لجمعية التنمية الأسرية بمحافظة شقراء اجتماعها الأول لعام ٢٠٢١م العادي وغير العادي بمركز التنمية الاجتماعية في محافظة شقراء.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لرئيس مجلس الإدارة سامي بن عبدالله الشويمي، شكر خلالها الحضور على اهتمامهم ودعمهم للجمعية، ثم تم استعراض ومناقشة جدول أعمال الاجتماع.

وانتهى الاجتماع بعدد من القرارات؛ أهمها: المصادقة على القوائم المالية المدققة ٢٠١٩م، واعتماد خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢١م، وإقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١م، إضافة إلى اعتماد اللائحة الإدارية واللائحة المالية، وإبراء ذمة المجلس السابق، متقدمين لهم بالشكر والعرفان على جهودهم.

وفي ختام الاجتماع تم التصويت على تشكيل مجلس الإدارة للدورة الثانية ١٤٤٢هـ - ١٤٤٦هـ، وجاءت نتائج التصويت على النحو التالي: سامي بن عبدالله الشويمي رئيساً، وأحمد بن محمد السعدي - نائب الرئيس، وخالد بن محمد المنيع - أمينًا للصندوق، إضافة إلى عضوية كلٍّ من: محمد بن مسفر القعيب، يوسف بن محمد المسند، إبراهيم بن عبدالعزيز المترك - عضو، عادل بن حمد المحيميد، عبدالله بن عبدالعزيز المترك، عبدالرحمن بن عبدالعزيز البقمي.

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"التنمية الأسرية" بشقراء تعقد اجتماعها الأول وتقرّ لائحتَيْها المالية والإدارية
سبق

عقدت الجمعية العمومية لجمعية التنمية الأسرية بمحافظة شقراء اجتماعها الأول لعام ٢٠٢١م العادي وغير العادي بمركز التنمية الاجتماعية في محافظة شقراء.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لرئيس مجلس الإدارة سامي بن عبدالله الشويمي، شكر خلالها الحضور على اهتمامهم ودعمهم للجمعية، ثم تم استعراض ومناقشة جدول أعمال الاجتماع.

وانتهى الاجتماع بعدد من القرارات؛ أهمها: المصادقة على القوائم المالية المدققة ٢٠١٩م، واعتماد خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢١م، وإقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١م، إضافة إلى اعتماد اللائحة الإدارية واللائحة المالية، وإبراء ذمة المجلس السابق، متقدمين لهم بالشكر والعرفان على جهودهم.

وفي ختام الاجتماع تم التصويت على تشكيل مجلس الإدارة للدورة الثانية ١٤٤٢هـ - ١٤٤٦هـ، وجاءت نتائج التصويت على النحو التالي: سامي بن عبدالله الشويمي رئيساً، وأحمد بن محمد السعدي - نائب الرئيس، وخالد بن محمد المنيع - أمينًا للصندوق، إضافة إلى عضوية كلٍّ من: محمد بن مسفر القعيب، يوسف بن محمد المسند، إبراهيم بن عبدالعزيز المترك - عضو، عادل بن حمد المحيميد، عبدالله بن عبدالعزيز المترك، عبدالرحمن بن عبدالعزيز البقمي.

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
12:56 PM

"التنمية الأسرية" بشقراء تعقد اجتماعها الأول وتقرّ لائحتَيْها المالية والإدارية

اعتمدت القوائم المالية وخطة الأنشطة والبرامج وشكلت مجلس إدارتها

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فلاح الجوفان - شقراء
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عقدت الجمعية العمومية لجمعية التنمية الأسرية بمحافظة شقراء اجتماعها الأول لعام ٢٠٢١م العادي وغير العادي بمركز التنمية الاجتماعية في محافظة شقراء.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لرئيس مجلس الإدارة سامي بن عبدالله الشويمي، شكر خلالها الحضور على اهتمامهم ودعمهم للجمعية، ثم تم استعراض ومناقشة جدول أعمال الاجتماع.

وانتهى الاجتماع بعدد من القرارات؛ أهمها: المصادقة على القوائم المالية المدققة ٢٠١٩م، واعتماد خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢١م، وإقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١م، إضافة إلى اعتماد اللائحة الإدارية واللائحة المالية، وإبراء ذمة المجلس السابق، متقدمين لهم بالشكر والعرفان على جهودهم.

وفي ختام الاجتماع تم التصويت على تشكيل مجلس الإدارة للدورة الثانية ١٤٤٢هـ - ١٤٤٦هـ، وجاءت نتائج التصويت على النحو التالي: سامي بن عبدالله الشويمي رئيساً، وأحمد بن محمد السعدي - نائب الرئيس، وخالد بن محمد المنيع - أمينًا للصندوق، إضافة إلى عضوية كلٍّ من: محمد بن مسفر القعيب، يوسف بن محمد المسند، إبراهيم بن عبدالعزيز المترك - عضو، عادل بن حمد المحيميد، عبدالله بن عبدالعزيز المترك، عبدالرحمن بن عبدالعزيز البقمي.

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