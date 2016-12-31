أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020، تسجيل 140حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 362741 حالة .
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 171حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 353853حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6223 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2665 والحالات الحرجة 368 حالة.
"الصحة": تسجيل 140 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 171 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020، تسجيل 140حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 362741 حالة .
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 171حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 353853حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6223 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2665 والحالات الحرجة 368 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020، تسجيل 140حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 362741 حالة .
"الصحة": تسجيل 140 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 171 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020، تسجيل 140حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 362741 حالة .
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 171حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 353853حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6223 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2665 والحالات الحرجة 368 حالة.