النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هاني شاكر يعلِّق على صورته بين لاعبي النصر

ردًّا على آل الشيخ بعد نشر الصورة

علّق الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين المصريين، بشكل طريف على الصورة التي نشرها له تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، وهو بقميص نادي النصر.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه في "فيسبوك" صورة قديمة بالأبيض والأسود، يظهر فيها هاني شاكر بقميص فريق النصر، وأرفقها بالقول: "الفنان الكبير هاني شاكر في زيارة لنادي النصر السعودي عام 1975، وتمرن مع الفريق. وصلت لي من صديق عزيز. تحية للنقيب الفنان الكبير هاني شاكر".

ورد شاكر عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قائلاً: "معالي المستشار الجليل والصديق العزيز تركي آل الشيخ، الصورة الجميلة اللي نشرتها وتعليقك الجميل عليها فتح نفسي للعب كرة القدم مرة أخرى". وأضاف: "وإن شاء الله قريبًا أكون بلعب في صفوف فريق ألميريا عشان أكون مع حبيبي أبو ناصر. واتطمن طلباتي المادية حتكون معقولة قوي".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
هاني شاكر يعلِّق على صورته بين لاعبي النصر
سبق

علّق الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين المصريين، بشكل طريف على الصورة التي نشرها له تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، وهو بقميص نادي النصر.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه في "فيسبوك" صورة قديمة بالأبيض والأسود، يظهر فيها هاني شاكر بقميص فريق النصر، وأرفقها بالقول: "الفنان الكبير هاني شاكر في زيارة لنادي النصر السعودي عام 1975، وتمرن مع الفريق. وصلت لي من صديق عزيز. تحية للنقيب الفنان الكبير هاني شاكر".

ورد شاكر عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قائلاً: "معالي المستشار الجليل والصديق العزيز تركي آل الشيخ، الصورة الجميلة اللي نشرتها وتعليقك الجميل عليها فتح نفسي للعب كرة القدم مرة أخرى". وأضاف: "وإن شاء الله قريبًا أكون بلعب في صفوف فريق ألميريا عشان أكون مع حبيبي أبو ناصر. واتطمن طلباتي المادية حتكون معقولة قوي".

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
01:48 AM

هاني شاكر يعلِّق على صورته بين لاعبي النصر

ردًّا على آل الشيخ بعد نشر الصورة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
405

علّق الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين المصريين، بشكل طريف على الصورة التي نشرها له تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، وهو بقميص نادي النصر.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه في "فيسبوك" صورة قديمة بالأبيض والأسود، يظهر فيها هاني شاكر بقميص فريق النصر، وأرفقها بالقول: "الفنان الكبير هاني شاكر في زيارة لنادي النصر السعودي عام 1975، وتمرن مع الفريق. وصلت لي من صديق عزيز. تحية للنقيب الفنان الكبير هاني شاكر".

ورد شاكر عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قائلاً: "معالي المستشار الجليل والصديق العزيز تركي آل الشيخ، الصورة الجميلة اللي نشرتها وتعليقك الجميل عليها فتح نفسي للعب كرة القدم مرة أخرى". وأضاف: "وإن شاء الله قريبًا أكون بلعب في صفوف فريق ألميريا عشان أكون مع حبيبي أبو ناصر. واتطمن طلباتي المادية حتكون معقولة قوي".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,916
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,384
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,351
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,984

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة