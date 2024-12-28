تعيش الميليشيا الحوثية في حالة رعب وقلق خوفًا من استهداف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن لمخابئهم، وذلك في أعقاب الإنذار الذي وجَّهه "التحالف" للقيادات الحوثية، وإعلانه مراقبته لهم على مدار الساعة، فيما حصدت مقاتلات التحالف العربي عشرات العناصر الحوثية في محافظتَي مأرب وتعز خلال الـ48 ساعة الماضية، بحسب وسائل إعلام يمنية. أحدث إنذار المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، حالة رعب شديدة لدى الحوثيين، وحالة طوارئ غير معلنة في صفوفهم، ولاسيما أن هناك حالة انقسام وتضارب في المصالح بين التيارات الحوثية المختلفة، واختراقات داخل صفوفهم؛ ما استدعى قيام الميليشيا بحملة اعتقالات واسعة، طالت العشرات من منتسبي جهاز الأمن والمخابرات الخاضع لسيطرة الميليشيا، إضافة إلى ضباط وصف ضباط يعملون في الاستخبارات العسكرية. وبحسب ما نقلته وكالة "خبر" اليمنية عن مصادر أمنية لم تسمها، فقد شنت عناصر من الأمن الوقائي (جهاز مخابرات تابع لميليشيا الحوثي) حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل العشرات من ضباط جهازَيْ الأمن القومي والأمن السياسي بالعاصمة صنعاء، وبمحافظتَيْ إب وذمار. وتزامنت حملة الاعتقالات مع كشف "التحالف" عن تورط قيادات في حزب الله بقيادة المعارك في اليمن، ونشر فيديو يُظهر تلقي أحد القيادات الحوثية تعليمات وتوجيهات من أحد ضباط حزب الله، وهو الأمر الذي أحدث خلافات شديدة، وصلت لحد التخوين في صفوف الميليشيا. ضربات قاصمة من جهته، شنَّ "التحالف" غارات جوية على مواقع حوثية؛ ففي مأرب دمَّر الطيران ثلاثة أطقم حوثية، فيما دك مواقع وتجمعات للميليشيا، كما تم ‏تدمير 3 أطقم وعربة مدرعة للميليشيات، بمعارك وغارات في مواقع متفرقة. كما سقط عشرات القتلى والجرحى، بينهم قيادات من ميليشيات الحوثي، إثر غارات نفذها "التحالف" في تعز، استهدفت تجمعات جديدة، دفعت بها ميليشيات الحوثي في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز.

لا يغادرون مخابئهم.. الرعب يسيطر على القيادات الحوثية.. وضربات "التحالف" تقصم ظهورهم ياسر نجدي سبق 2021-12-28 تعيش الميليشيا الحوثية في حالة رعب وقلق خوفًا من استهداف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن لمخابئهم، وذلك في أعقاب الإنذار الذي وجَّهه "التحالف" للقيادات الحوثية، وإعلانه مراقبته لهم على مدار الساعة، فيما حصدت مقاتلات التحالف العربي عشرات العناصر الحوثية في محافظتَي مأرب وتعز خلال الـ48 ساعة الماضية، بحسب وسائل إعلام يمنية.



أحدث إنذار المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، حالة رعب شديدة لدى الحوثيين، وحالة طوارئ غير معلنة في صفوفهم، ولاسيما أن هناك حالة انقسام وتضارب في المصالح بين التيارات الحوثية المختلفة، واختراقات داخل صفوفهم؛ ما استدعى قيام الميليشيا بحملة اعتقالات واسعة، طالت العشرات من منتسبي جهاز الأمن والمخابرات الخاضع لسيطرة الميليشيا، إضافة إلى ضباط وصف ضباط يعملون في الاستخبارات العسكرية.



وبحسب ما نقلته وكالة "خبر" اليمنية عن مصادر أمنية لم تسمها، فقد شنت عناصر من الأمن الوقائي (جهاز مخابرات تابع لميليشيا الحوثي) حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل العشرات من ضباط جهازَيْ الأمن القومي والأمن السياسي بالعاصمة صنعاء، وبمحافظتَيْ إب وذمار.



وتزامنت حملة الاعتقالات مع كشف "التحالف" عن تورط قيادات في حزب الله بقيادة المعارك في اليمن، ونشر فيديو يُظهر تلقي أحد القيادات الحوثية تعليمات وتوجيهات من أحد ضباط حزب الله، وهو الأمر الذي أحدث خلافات شديدة، وصلت لحد التخوين في صفوف الميليشيا.



ضربات قاصمة

من جهته، شنَّ "التحالف" غارات جوية على مواقع حوثية؛ ففي مأرب دمَّر الطيران ثلاثة أطقم حوثية، فيما دك مواقع وتجمعات للميليشيا، كما تم ‏تدمير 3 أطقم وعربة مدرعة للميليشيات، بمعارك وغارات في مواقع متفرقة.



كما سقط عشرات القتلى والجرحى، بينهم قيادات من ميليشيات الحوثي، إثر غارات نفذها "التحالف" في تعز، استهدفت تجمعات جديدة، دفعت بها ميليشيات الحوثي في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443 01:48 AM

لا يغادرون مخابئهم.. الرعب يسيطر على القيادات الحوثية.. وضربات "التحالف" تقصم ظهورهم إنذار "المالكي" أرعبهم.. واعتقالات وتخوين في صفوفهم





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تعيش الميليشيا الحوثية في حالة رعب وقلق خوفًا من استهداف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن لمخابئهم، وذلك في أعقاب الإنذار الذي وجَّهه "التحالف" للقيادات الحوثية، وإعلانه مراقبته لهم على مدار الساعة، فيما حصدت مقاتلات التحالف العربي عشرات العناصر الحوثية في محافظتَي مأرب وتعز خلال الـ48 ساعة الماضية، بحسب وسائل إعلام يمنية.



أحدث إنذار المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، حالة رعب شديدة لدى الحوثيين، وحالة طوارئ غير معلنة في صفوفهم، ولاسيما أن هناك حالة انقسام وتضارب في المصالح بين التيارات الحوثية المختلفة، واختراقات داخل صفوفهم؛ ما استدعى قيام الميليشيا بحملة اعتقالات واسعة، طالت العشرات من منتسبي جهاز الأمن والمخابرات الخاضع لسيطرة الميليشيا، إضافة إلى ضباط وصف ضباط يعملون في الاستخبارات العسكرية.



وبحسب ما نقلته وكالة "خبر" اليمنية عن مصادر أمنية لم تسمها، فقد شنت عناصر من الأمن الوقائي (جهاز مخابرات تابع لميليشيا الحوثي) حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل العشرات من ضباط جهازَيْ الأمن القومي والأمن السياسي بالعاصمة صنعاء، وبمحافظتَيْ إب وذمار.



وتزامنت حملة الاعتقالات مع كشف "التحالف" عن تورط قيادات في حزب الله بقيادة المعارك في اليمن، ونشر فيديو يُظهر تلقي أحد القيادات الحوثية تعليمات وتوجيهات من أحد ضباط حزب الله، وهو الأمر الذي أحدث خلافات شديدة، وصلت لحد التخوين في صفوف الميليشيا.



ضربات قاصمة

من جهته، شنَّ "التحالف" غارات جوية على مواقع حوثية؛ ففي مأرب دمَّر الطيران ثلاثة أطقم حوثية، فيما دك مواقع وتجمعات للميليشيا، كما تم ‏تدمير 3 أطقم وعربة مدرعة للميليشيات، بمعارك وغارات في مواقع متفرقة.



كما سقط عشرات القتلى والجرحى، بينهم قيادات من ميليشيات الحوثي، إثر غارات نفذها "التحالف" في تعز، استهدفت تجمعات جديدة، دفعت بها ميليشيات الحوثي في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز.