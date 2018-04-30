الولايات المتحدة تسجل 53.051 إصابة مؤكدة و876 وفاة بسبب الجائحة
إجمالي عدد الإصابات تجاوز 32 مليونًا.. وأكثر من 571 ألفًا فارقوا الحياة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 53.051 إصابة مؤكدة و876 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم؛ فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 32.031.068؛ فيما بلغ عدد الوفيات 571.297.
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فيروس كورونا الجديد
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تسجل 53.051 إصابة مؤكدة و876 وفاة بسبب الجائحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-04-30
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 53.051 إصابة مؤكدة و876 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم؛ فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 32.031.068؛ فيما بلغ عدد الوفيات 571.297.
30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
12:01 AM
اخر تعديل
30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
12:47 PM
الولايات المتحدة تسجل 53.051 إصابة مؤكدة و876 وفاة بسبب الجائحة
إجمالي عدد الإصابات تجاوز 32 مليونًا.. وأكثر من 571 ألفًا فارقوا الحياة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 53.051 إصابة مؤكدة و876 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم؛ فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 32.031.068؛ فيما بلغ عدد الوفيات 571.297.