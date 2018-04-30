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الولايات المتحدة تسجل 53.051 إصابة مؤكدة و876 وفاة بسبب الجائحة

إجمالي عدد الإصابات تجاوز 32 مليونًا.. وأكثر من 571 ألفًا فارقوا الحياة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 53.051 إصابة مؤكدة و876 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم؛ فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 32.031.068؛ فيما بلغ عدد الوفيات 571.297.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجل 53.051 إصابة مؤكدة و876 وفاة بسبب الجائحة
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 53.051 إصابة مؤكدة و876 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم؛ فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 32.031.068؛ فيما بلغ عدد الوفيات 571.297.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
12:01 AM
اخر تعديل
30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
12:47 PM

الولايات المتحدة تسجل 53.051 إصابة مؤكدة و876 وفاة بسبب الجائحة

إجمالي عدد الإصابات تجاوز 32 مليونًا.. وأكثر من 571 ألفًا فارقوا الحياة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 53.051 إصابة مؤكدة و876 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم؛ فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 32.031.068؛ فيما بلغ عدد الوفيات 571.297.

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