ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم؛ فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 32.031.068؛ فيما بلغ عدد الوفيات 571.297.

الولايات المتحدة تسجل 53.051 إصابة مؤكدة و876 وفاة بسبب الجائحة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-30 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 53.051 إصابة مؤكدة و876 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم؛ فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 32.031.068؛ فيما بلغ عدد الوفيات 571.297.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442 12:01 AM

اخر تعديل 30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442 12:47 PM

الولايات المتحدة تسجل 53.051 إصابة مؤكدة و876 وفاة بسبب الجائحة إجمالي عدد الإصابات تجاوز 32 مليونًا.. وأكثر من 571 ألفًا فارقوا الحياة





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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 53.051 إصابة مؤكدة و876 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم؛ فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 32.031.068؛ فيما بلغ عدد الوفيات 571.297.