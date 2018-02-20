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خبراء: 4 نصائح للحد من الشخير المستمر

منها النوم على الجانب وتخفيف الوزن

عادة ما يسبب الشخير الشعور بالانزعاج للأشخاص النائمين، ما يجعلهم يتقلبون في السرير مرارًا وتكرارًا عبثًا لمحاولة التخلص منه.

والشخير هو الصوت الصادر من خلال الفم والأنف أثناء النوم، نتيجة انسداد جزئي في مجرى الهواء.

أسباب

وحسب موقع " سي إن إن " بالعربية، يعاني حوالي 40 في المائة من الذكور من الشخير، بالمقارنة مع نسبة 24 في المائة من الإناث.

ومن العوامل المسببة للشخير: اعوجاج الحاجز الأنفي، أو وجود زوائد لحمية في تجاويف الأنف، وترهلات في سقف الحلق، وتضخم بالجزء الخلفي من اللسان، وتضخم في الأغشية المبطنة لتجاويف الأنف والبلعوم، وانحراف الفك الناتج عن إجهاد في العضلات.

نصائح

وينصح الخبراء للتخفيف من حدة الشخير، بضرورة النوم على الجانب لمنع اللسان من أن يسبب انسدادًا في الحلق، وتخفيف الوزن لمنع الترهلات في سقف الحلق وتضخم الجزء الخلفي من اللسان، والتقليل من تناول المهدئات؛ للحد من ارتخاء عضلات الحلق، وتغيير الوسادة؛ للتأكد من عدم وجود أي مواد مسببة للحساسية.

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خبراء: 4 نصائح للحد من الشخير المستمر
سبق

عادة ما يسبب الشخير الشعور بالانزعاج للأشخاص النائمين، ما يجعلهم يتقلبون في السرير مرارًا وتكرارًا عبثًا لمحاولة التخلص منه.

والشخير هو الصوت الصادر من خلال الفم والأنف أثناء النوم، نتيجة انسداد جزئي في مجرى الهواء.

أسباب

وحسب موقع " سي إن إن " بالعربية، يعاني حوالي 40 في المائة من الذكور من الشخير، بالمقارنة مع نسبة 24 في المائة من الإناث.

ومن العوامل المسببة للشخير: اعوجاج الحاجز الأنفي، أو وجود زوائد لحمية في تجاويف الأنف، وترهلات في سقف الحلق، وتضخم بالجزء الخلفي من اللسان، وتضخم في الأغشية المبطنة لتجاويف الأنف والبلعوم، وانحراف الفك الناتج عن إجهاد في العضلات.

نصائح

وينصح الخبراء للتخفيف من حدة الشخير، بضرورة النوم على الجانب لمنع اللسان من أن يسبب انسدادًا في الحلق، وتخفيف الوزن لمنع الترهلات في سقف الحلق وتضخم الجزء الخلفي من اللسان، والتقليل من تناول المهدئات؛ للحد من ارتخاء عضلات الحلق، وتغيير الوسادة؛ للتأكد من عدم وجود أي مواد مسببة للحساسية.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
04:44 PM

خبراء: 4 نصائح للحد من الشخير المستمر

منها النوم على الجانب وتخفيف الوزن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عادة ما يسبب الشخير الشعور بالانزعاج للأشخاص النائمين، ما يجعلهم يتقلبون في السرير مرارًا وتكرارًا عبثًا لمحاولة التخلص منه.

والشخير هو الصوت الصادر من خلال الفم والأنف أثناء النوم، نتيجة انسداد جزئي في مجرى الهواء.

أسباب

وحسب موقع " سي إن إن " بالعربية، يعاني حوالي 40 في المائة من الذكور من الشخير، بالمقارنة مع نسبة 24 في المائة من الإناث.

ومن العوامل المسببة للشخير: اعوجاج الحاجز الأنفي، أو وجود زوائد لحمية في تجاويف الأنف، وترهلات في سقف الحلق، وتضخم بالجزء الخلفي من اللسان، وتضخم في الأغشية المبطنة لتجاويف الأنف والبلعوم، وانحراف الفك الناتج عن إجهاد في العضلات.

نصائح

وينصح الخبراء للتخفيف من حدة الشخير، بضرورة النوم على الجانب لمنع اللسان من أن يسبب انسدادًا في الحلق، وتخفيف الوزن لمنع الترهلات في سقف الحلق وتضخم الجزء الخلفي من اللسان، والتقليل من تناول المهدئات؛ للحد من ارتخاء عضلات الحلق، وتغيير الوسادة؛ للتأكد من عدم وجود أي مواد مسببة للحساسية.

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