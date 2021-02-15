قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، قبالة سواحل اليابان اليوم الاثنين. وأضاف المركز، في بيانه، أن بؤرة الهزات الأرضية، كانت تقع على عمق 60 كيلومتراً. وكان مركز الزلزال على بعد 73 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة سينداي التي يقطنها حوالي 1.06 مليون نسمة. ولم يتم الإبلاغ عن حدوث تسونامي، أو عن وقوع إصابات أو دمار.

هزة أرضية تضرب سواحل اليابان بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-15 قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، قبالة سواحل اليابان اليوم الاثنين.

وأضاف المركز، في بيانه، أن بؤرة الهزات الأرضية، كانت تقع على عمق 60 كيلومتراً.

وكان مركز الزلزال على بعد 73 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة سينداي التي يقطنها حوالي 1.06 مليون نسمة.

ولم يتم الإبلاغ عن حدوث تسونامي، أو عن وقوع إصابات أو دمار.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442 05:14 PM

هزة أرضية تضرب سواحل اليابان بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر لم يتم الإبلاغ عن حدوث تسونامي أو عن وقوع إصابات أو دمار





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قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، قبالة سواحل اليابان اليوم الاثنين.

وأضاف المركز، في بيانه، أن بؤرة الهزات الأرضية، كانت تقع على عمق 60 كيلومتراً.

وكان مركز الزلزال على بعد 73 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة سينداي التي يقطنها حوالي 1.06 مليون نسمة.

ولم يتم الإبلاغ عن حدوث تسونامي، أو عن وقوع إصابات أو دمار.