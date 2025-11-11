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"الخريف": توظيف 3 آلاف سعودي وترخيص 124 مصنعاً خلال شهر

خلال التقرير الشهري للقطاع الصناعي بالمملكة وبنسبة نمو تصل إلى 1.3%

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تقرير مؤشراتها لشهر أكتوبر 2020 أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة والتي تحت الإنشاء حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي بلغت 9563 منشأة، مقارنة بـ 9445 الشهر الماضي، بنسبة نمو تصل إلى 1.3%.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف عبر حسابه الرسمي في تويتر: "واصل -بحمد الله- القطاع الصناعي اتجاهه الإيجابي لشهر أكتوبر بتوظيف حوالي ثلاثة آلاف سعودي والترخيص لـ 124 مصنعاً تخلق خمسة آلاف فرصة عمل مستقبلية، وبدء الإنتاج لـ31 مصنعاً رغم ظروف الجائحة، هذه ثمرة للدعم الكبير للقطاع، ودليل تكامل القطاعين الحكومي والخاص وجهود زملائي في المنظومة".

ويوضح التقرير الشهري أن القطاع الصناعي خلق في شهر أكتوبر 4976 وظيفة، منها 2986 وظيفة للسعوديين، فيما بلغ عدد الوافدين الذين غادروا القطاع الصناعي خلال هذا الشهر 1594 عاملا، كما أن تراخيص المصانع الجديدة التي تم إصدارها يصل إلى 124 مصنعاً، منها 31 مصنعاً بدأت الإنتاج الفعلي، فيما بلغ حجم الاستثمار في المصانع الجديدة 1.56 مليار ريال.

وذكر التقرير الشهري بالتفصيل الأنشطة الصناعية في القطاع التي يبلغ عدد مصانعها بنهاية شهر أكتوبر الماضي 9563 مصنعاً تشمل 1055 مصنعاً للمنتجات الغذائية، و 1253 مصنعاً لمنتجات المطاط، إضافة إلى 1418 مصنعاً للأنشطة الأخرى، وكذلك 1156 مصنعاً لمنتجات المعادن المشكّلة باستثناء الآلات والمعدات، وعدد المصانع لمنتجات المعادن غير الفلزية الأخرى يبلغ 1926 مصنعاً، وعدد المصانع للورق ومنتجاته يبلغ 354 مصنعاً، إضافة إلى 322 مصنعاً للمعدات الكهربائية، وكذلك 318 مصنعاً للآلات غير المصنفة، إضافة إلى مصانع الفلزات البالغة 470 مصنعاً، فيما بلغ عدد مصانع المواد الكيماوية 941 مصنعاً، و350 مصنعاً متخصصاً في صناعة الأثاث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخريف": توظيف 3 آلاف سعودي وترخيص 124 مصنعاً خلال شهر
سبق

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تقرير مؤشراتها لشهر أكتوبر 2020 أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة والتي تحت الإنشاء حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي بلغت 9563 منشأة، مقارنة بـ 9445 الشهر الماضي، بنسبة نمو تصل إلى 1.3%.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف عبر حسابه الرسمي في تويتر: "واصل -بحمد الله- القطاع الصناعي اتجاهه الإيجابي لشهر أكتوبر بتوظيف حوالي ثلاثة آلاف سعودي والترخيص لـ 124 مصنعاً تخلق خمسة آلاف فرصة عمل مستقبلية، وبدء الإنتاج لـ31 مصنعاً رغم ظروف الجائحة، هذه ثمرة للدعم الكبير للقطاع، ودليل تكامل القطاعين الحكومي والخاص وجهود زملائي في المنظومة".

ويوضح التقرير الشهري أن القطاع الصناعي خلق في شهر أكتوبر 4976 وظيفة، منها 2986 وظيفة للسعوديين، فيما بلغ عدد الوافدين الذين غادروا القطاع الصناعي خلال هذا الشهر 1594 عاملا، كما أن تراخيص المصانع الجديدة التي تم إصدارها يصل إلى 124 مصنعاً، منها 31 مصنعاً بدأت الإنتاج الفعلي، فيما بلغ حجم الاستثمار في المصانع الجديدة 1.56 مليار ريال.

وذكر التقرير الشهري بالتفصيل الأنشطة الصناعية في القطاع التي يبلغ عدد مصانعها بنهاية شهر أكتوبر الماضي 9563 مصنعاً تشمل 1055 مصنعاً للمنتجات الغذائية، و 1253 مصنعاً لمنتجات المطاط، إضافة إلى 1418 مصنعاً للأنشطة الأخرى، وكذلك 1156 مصنعاً لمنتجات المعادن المشكّلة باستثناء الآلات والمعدات، وعدد المصانع لمنتجات المعادن غير الفلزية الأخرى يبلغ 1926 مصنعاً، وعدد المصانع للورق ومنتجاته يبلغ 354 مصنعاً، إضافة إلى 322 مصنعاً للمعدات الكهربائية، وكذلك 318 مصنعاً للآلات غير المصنفة، إضافة إلى مصانع الفلزات البالغة 470 مصنعاً، فيما بلغ عدد مصانع المواد الكيماوية 941 مصنعاً، و350 مصنعاً متخصصاً في صناعة الأثاث.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
07:02 PM

"الخريف": توظيف 3 آلاف سعودي وترخيص 124 مصنعاً خلال شهر

خلال التقرير الشهري للقطاع الصناعي بالمملكة وبنسبة نمو تصل إلى 1.3%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تقرير مؤشراتها لشهر أكتوبر 2020 أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة والتي تحت الإنشاء حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي بلغت 9563 منشأة، مقارنة بـ 9445 الشهر الماضي، بنسبة نمو تصل إلى 1.3%.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف عبر حسابه الرسمي في تويتر: "واصل -بحمد الله- القطاع الصناعي اتجاهه الإيجابي لشهر أكتوبر بتوظيف حوالي ثلاثة آلاف سعودي والترخيص لـ 124 مصنعاً تخلق خمسة آلاف فرصة عمل مستقبلية، وبدء الإنتاج لـ31 مصنعاً رغم ظروف الجائحة، هذه ثمرة للدعم الكبير للقطاع، ودليل تكامل القطاعين الحكومي والخاص وجهود زملائي في المنظومة".

ويوضح التقرير الشهري أن القطاع الصناعي خلق في شهر أكتوبر 4976 وظيفة، منها 2986 وظيفة للسعوديين، فيما بلغ عدد الوافدين الذين غادروا القطاع الصناعي خلال هذا الشهر 1594 عاملا، كما أن تراخيص المصانع الجديدة التي تم إصدارها يصل إلى 124 مصنعاً، منها 31 مصنعاً بدأت الإنتاج الفعلي، فيما بلغ حجم الاستثمار في المصانع الجديدة 1.56 مليار ريال.

وذكر التقرير الشهري بالتفصيل الأنشطة الصناعية في القطاع التي يبلغ عدد مصانعها بنهاية شهر أكتوبر الماضي 9563 مصنعاً تشمل 1055 مصنعاً للمنتجات الغذائية، و 1253 مصنعاً لمنتجات المطاط، إضافة إلى 1418 مصنعاً للأنشطة الأخرى، وكذلك 1156 مصنعاً لمنتجات المعادن المشكّلة باستثناء الآلات والمعدات، وعدد المصانع لمنتجات المعادن غير الفلزية الأخرى يبلغ 1926 مصنعاً، وعدد المصانع للورق ومنتجاته يبلغ 354 مصنعاً، إضافة إلى 322 مصنعاً للمعدات الكهربائية، وكذلك 318 مصنعاً للآلات غير المصنفة، إضافة إلى مصانع الفلزات البالغة 470 مصنعاً، فيما بلغ عدد مصانع المواد الكيماوية 941 مصنعاً، و350 مصنعاً متخصصاً في صناعة الأثاث.

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