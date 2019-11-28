تدخل طبي يعيد التنفس الطبيعي لرضيع بولادة أبها

تمكنت والدته من سماع صوت بكائه لأول مرة

أسهم فريق طبي متخصص في مستشفى أبها للولادة والأطفال، في إنهاء معاناة رضيع وتمكينه من التنفس بشكل طبيعي.

وقالت صحة عسير، إن الرضيع ولد مبكرًا وجرى تنويمه في عناية حديثي الولادة، وكان يعاني من صعوبات شديدة في التنفس، مما أدى إلى اعتماده على أنبوب للتنفس.

وقام الفريق بعمل منظار تشخيصي متقدم، ليوضح وجود شلل في الحبال الصوتية وليونة شديدة في الحنجرة والقصبة الهوائية، ليتدخل الفريق الطبي بعمل شق رغامي للرضيع وإنهاء معاناته وخروجه من المستشفى، ليبدأ بعدها رحلة المتابعة والعلاج والتي استدعت إجراء عمليات متقدمة في مجرى التنفس وعلاج ومتابعة مستمرة عبر ثلاث مراحل وعلى مدى ثمانية أشهر.

وأضافت أن الرضيع تخلص بعدها من أنبوب الشق الرغامي وعاد للتنفس بشكل طبيعي، وتمكنت والدته من سماع صوت بكاء رضيعها لأول مرة منذ ولادته بعد إزالة الأنبوب مباشرة، وغادر الرضيع بحالة مستقرة.

بدوره، أوضح استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال، الدكتور حسين بن محمد عتودي، أن مثل هذه الحالات تتطلب التنسيق بين التخصصات الطبية المتعددة وتحهيزات طبية متعددة وحديثة، والتي تتوفر في المستشفى، بدعم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران، خالد بن عائض عسيري؛ حيث جرى التعامل مع هذه الحالات بنجاح- ولله الحمد - وهي من الحالات التي تعتبر عالية الخطورة طبيًا.