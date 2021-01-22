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بعد مديرة الاستخبارات.. "أوستن" أول أمريكي من أصل أفريقي وزيراً للدفاع

منح تنازلاً عن شرط الانتظار 7 سنوات بعد الخدمة العسكرية قبل تولي الوظيفة

اعتمد الكونغرس، اليوم الجمعة، تعيين الجنرال لويد أوستن وزيراً للدفاع في إدارة الرئيس جو بايدن.

إلى ذلك، منح "أوستن" الذي سيكون أول أميركي من أصل أفريقي يدير "البنتاغون"، تنازلاً عن شرط يلزم أي مرشح لوزارة الدفاع الانتظار لمدة سبع سنوات بعد الخدمة العسكرية، قبل تولي الوظيفة.

والاستثناء هذا، لم يحدث في تاريخ أمريكا من قبل، سوى مرتين، منح في إحداهما لجيمس ماتيس حين تولى وزارة الدفاع في عام 2017.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، كانت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ قد عقدت، الثلاثاء، جلسة استماع لأوستين حيث قال "إذا تم تأكيدي (في المنصب)، سأقوم بمهمة وزارة الدفاع، لمنع الحرب وضمان أمن أمتنا، وسأؤيد مبدأ السيطرة المدنية على الجيش".

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد صوت، الأربعاء، لصالح تثبيت أفريل هينز، مرشحة الرئيس جو بايدن لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية.

وبهذه الخطوة دخلت هينز التاريخ، بحكم أنها أول امرأة تتولى هذا المنصب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد مديرة الاستخبارات.. "أوستن" أول أمريكي من أصل أفريقي وزيراً للدفاع
سبق

اعتمد الكونغرس، اليوم الجمعة، تعيين الجنرال لويد أوستن وزيراً للدفاع في إدارة الرئيس جو بايدن.

إلى ذلك، منح "أوستن" الذي سيكون أول أميركي من أصل أفريقي يدير "البنتاغون"، تنازلاً عن شرط يلزم أي مرشح لوزارة الدفاع الانتظار لمدة سبع سنوات بعد الخدمة العسكرية، قبل تولي الوظيفة.

والاستثناء هذا، لم يحدث في تاريخ أمريكا من قبل، سوى مرتين، منح في إحداهما لجيمس ماتيس حين تولى وزارة الدفاع في عام 2017.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، كانت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ قد عقدت، الثلاثاء، جلسة استماع لأوستين حيث قال "إذا تم تأكيدي (في المنصب)، سأقوم بمهمة وزارة الدفاع، لمنع الحرب وضمان أمن أمتنا، وسأؤيد مبدأ السيطرة المدنية على الجيش".

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد صوت، الأربعاء، لصالح تثبيت أفريل هينز، مرشحة الرئيس جو بايدن لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية.

وبهذه الخطوة دخلت هينز التاريخ، بحكم أنها أول امرأة تتولى هذا المنصب.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
07:46 PM

بعد مديرة الاستخبارات.. "أوستن" أول أمريكي من أصل أفريقي وزيراً للدفاع

منح تنازلاً عن شرط الانتظار 7 سنوات بعد الخدمة العسكرية قبل تولي الوظيفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمد الكونغرس، اليوم الجمعة، تعيين الجنرال لويد أوستن وزيراً للدفاع في إدارة الرئيس جو بايدن.

إلى ذلك، منح "أوستن" الذي سيكون أول أميركي من أصل أفريقي يدير "البنتاغون"، تنازلاً عن شرط يلزم أي مرشح لوزارة الدفاع الانتظار لمدة سبع سنوات بعد الخدمة العسكرية، قبل تولي الوظيفة.

والاستثناء هذا، لم يحدث في تاريخ أمريكا من قبل، سوى مرتين، منح في إحداهما لجيمس ماتيس حين تولى وزارة الدفاع في عام 2017.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، كانت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ قد عقدت، الثلاثاء، جلسة استماع لأوستين حيث قال "إذا تم تأكيدي (في المنصب)، سأقوم بمهمة وزارة الدفاع، لمنع الحرب وضمان أمن أمتنا، وسأؤيد مبدأ السيطرة المدنية على الجيش".

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد صوت، الأربعاء، لصالح تثبيت أفريل هينز، مرشحة الرئيس جو بايدن لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية.

وبهذه الخطوة دخلت هينز التاريخ، بحكم أنها أول امرأة تتولى هذا المنصب.

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