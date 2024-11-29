"بلدية وصحية وتجارية".. طرح فرص استثمارية متنوعة في بيشة

إلى جانب أخرى في الإنشاء والصيانة لمحلات وبوفيهات في الحدائق

أعلنت أمانة منطقة عسير، ممثلة في بلدية بيشة، اليوم، عن مجموعة من الفرص الاستثمارية المطروحة أمام المستثمرين .

وأشارت الأمانة إلى أن الفرص المطروحة تتلخص في المجالات البلدية والصحية والتجارية، إلى جانب عددٍ من فرص الإنشاء والصيانة لمحلات تجارية وبوفيهات في الحدائق والمواقع العامة.

ودعت البلدية المستثمرين ورواد الأعمال والراغبين في الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية وشراء كراسة الشروط والمواصفات تحميل تطبيق "فرص" على الأجهزة الذكية أو الدخول على البوابة الإلكترونية بالقطاع البلدي، حيث إن آخر موعدٍ للتقديم هو يوم 28/ 1/ 2022م.