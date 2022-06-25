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بعد فيديو منزله بلندن والمبالغة في سعره .. "طارق الحبيب" لمتابعيه: "فداكم طقطقوا"

قال مذكّراً بحادث صدم ولده: لكم دَين عليّ في رقبتي لا أنساه .. سأنافسكم النبل نبلاً

ردّ البروفيسور واستشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب؛ عبر حسابه الشخصي، على مقطع الفيديو المنتشر لمنزله في لندن بعد أن تداوله مغرّدون في أثناء زيارة أحد أصدقائه منزله وبالغوا في سعره، بقوله: "فداكم طقطقوا وسّعوا صدوركم، فإن لكم دَيناً عليّ في رقبتي لا أنساه".

وتابع: "فحادث صدم ولدي عبدالإله؛ والانتفاضة التي حصلت في الأمتين العربية والإسلامية وفِي بلدي السعودية، فحلفت أنني سأنافسكم النبل نبلاً، فأنتم نبلاء وأصرّ على تقديم أقصى ما أستطيع من علمٍ ومن وفاءٍ لكم، فعرضي فداكم مقابل ذلك الموقف الذي لا أنساه وهو أحد المواقف الجميلة منكم".

وأردف: "هناك مَن قال بيتي يسوى 35 مليوناً وآخر نصف مليار، وإن شاء الله لا تغيب شمس لندن إلا ويصل المليار".

وكان مغرّدون قد تداولوا المقطع وتباينت ردود الأفعال حول سعر المنزل والمبالغات التي أوصلت سعره إلى ملايين الريالات والتي رأى البعض أن مروّجي هذه المبالغات أشخاصٌ يعانون الأمراض النفسية، فيما ردّ آخرون أن هذا رزق من الله يرزق مَن يشاء؛ وقال أحدهم: "الدكتور له باع طويل في هذا الطب ومشهود له بالخير".

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بعد فيديو منزله بلندن والمبالغة في سعره .. "طارق الحبيب" لمتابعيه: "فداكم طقطقوا"
سبق

ردّ البروفيسور واستشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب؛ عبر حسابه الشخصي، على مقطع الفيديو المنتشر لمنزله في لندن بعد أن تداوله مغرّدون في أثناء زيارة أحد أصدقائه منزله وبالغوا في سعره، بقوله: "فداكم طقطقوا وسّعوا صدوركم، فإن لكم دَيناً عليّ في رقبتي لا أنساه".

وتابع: "فحادث صدم ولدي عبدالإله؛ والانتفاضة التي حصلت في الأمتين العربية والإسلامية وفِي بلدي السعودية، فحلفت أنني سأنافسكم النبل نبلاً، فأنتم نبلاء وأصرّ على تقديم أقصى ما أستطيع من علمٍ ومن وفاءٍ لكم، فعرضي فداكم مقابل ذلك الموقف الذي لا أنساه وهو أحد المواقف الجميلة منكم".

وأردف: "هناك مَن قال بيتي يسوى 35 مليوناً وآخر نصف مليار، وإن شاء الله لا تغيب شمس لندن إلا ويصل المليار".

وكان مغرّدون قد تداولوا المقطع وتباينت ردود الأفعال حول سعر المنزل والمبالغات التي أوصلت سعره إلى ملايين الريالات والتي رأى البعض أن مروّجي هذه المبالغات أشخاصٌ يعانون الأمراض النفسية، فيما ردّ آخرون أن هذا رزق من الله يرزق مَن يشاء؛ وقال أحدهم: "الدكتور له باع طويل في هذا الطب ومشهود له بالخير".

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
09:51 AM

بعد فيديو منزله بلندن والمبالغة في سعره .. "طارق الحبيب" لمتابعيه: "فداكم طقطقوا"

قال مذكّراً بحادث صدم ولده: لكم دَين عليّ في رقبتي لا أنساه .. سأنافسكم النبل نبلاً

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
10
7,309

ردّ البروفيسور واستشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب؛ عبر حسابه الشخصي، على مقطع الفيديو المنتشر لمنزله في لندن بعد أن تداوله مغرّدون في أثناء زيارة أحد أصدقائه منزله وبالغوا في سعره، بقوله: "فداكم طقطقوا وسّعوا صدوركم، فإن لكم دَيناً عليّ في رقبتي لا أنساه".

وتابع: "فحادث صدم ولدي عبدالإله؛ والانتفاضة التي حصلت في الأمتين العربية والإسلامية وفِي بلدي السعودية، فحلفت أنني سأنافسكم النبل نبلاً، فأنتم نبلاء وأصرّ على تقديم أقصى ما أستطيع من علمٍ ومن وفاءٍ لكم، فعرضي فداكم مقابل ذلك الموقف الذي لا أنساه وهو أحد المواقف الجميلة منكم".

وأردف: "هناك مَن قال بيتي يسوى 35 مليوناً وآخر نصف مليار، وإن شاء الله لا تغيب شمس لندن إلا ويصل المليار".

وكان مغرّدون قد تداولوا المقطع وتباينت ردود الأفعال حول سعر المنزل والمبالغات التي أوصلت سعره إلى ملايين الريالات والتي رأى البعض أن مروّجي هذه المبالغات أشخاصٌ يعانون الأمراض النفسية، فيما ردّ آخرون أن هذا رزق من الله يرزق مَن يشاء؛ وقال أحدهم: "الدكتور له باع طويل في هذا الطب ومشهود له بالخير".

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