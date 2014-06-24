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رحلة لدمج النكهات.. مزارع القهوة البرازيلية في انتظار التجار السعوديين

‫ وجَّهت لهم دعوة لزيارة مزارع البُن بالبرازيل والترويج لها في السوق السعودي

قدَّمت وزارة الزراعة البرازيلية وشركات وطنية مختصة في القهوة البرازيلية دعوة رسمية لتاجرَين من السعودية لزيارة مزارع البُن في البرازيل العام المقبل؛ وذلك بعد أن قاما بإجراء اجتماع عبر الإنترنت، حسب "سبوتنيك".

وتفصيلاً، جاء خلال الاجتماع الذي جمع ممثلين من مؤسسات قطاع البُن البرازيلي ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين مع المستوردَين السعوديَّين حسين الموسى وعماد المصري يوم الثلاثاء توجيه دعوة رسمية للتجار بزيارة مزارع البُن في البرازيل، حسبما جاء في وكالة الأنباء العربية البرازيلية.

وفي هذا الصدد قال ماركوس ماتوس، الرئيس التنفيذي لشركة "سي كافي": "إن المؤسسات عملت على الترويج للقهوة البرازيلية في السوق السعودي خلال الاجتماع، وانتهزت الفرصة لدعوة الجانب السعودي لزيارة مناطق زراعة البن في بلادنا؛ حتى يتمكنوا من رؤية الحياة اليومية لمنتجي البن البرازيلي عن كثب، ورؤية ممارسات الاستدامة والجودة العالية للقهوة البرازيلية".

ومن جانبها، قالت مديرة جمعية "بي إس سي آي" فانوسيا نوغيرا: "إن جمعيتها يمكن أن تسهم في تنظيم الرحلة إلى المزارع؛ إذ من المتوقع أن يتحسن الوضع الصحي العالمي العام المقبل".

ووفقًا للمستثمرين السعوديين، فإن "المورد الرئيسي للبُن للدولة العربية هو الآن إثيوبيا"، مشيرًا إلى أن نكهات الفاكهة والشوكولاته في القهوة الإفريقية هي التفضيلات المحلية في السعودية.

ويعتقد نيكولاس أن هناك مجالاً واسعًا لإظهار تنوع أشكال وأذواق القهوة البرازيلية. وأوضح أن لديهم تحديًا، يتمثل في تقديم مجموعة متنوعة من القهوة البرازيلية.


وأشار إلى أنهم "مهتمون بمعرفة المزيد عن سوق المملكة العربية السعودية حول أشياء، مثل أهمية العبوات الصغيرة لسلاسل المقاهي المحلية، وكذلك العمل على الترويج الجيد بناء على إرشاداتهم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رحلة لدمج النكهات.. مزارع القهوة البرازيلية في انتظار التجار السعوديين
سبق

قدَّمت وزارة الزراعة البرازيلية وشركات وطنية مختصة في القهوة البرازيلية دعوة رسمية لتاجرَين من السعودية لزيارة مزارع البُن في البرازيل العام المقبل؛ وذلك بعد أن قاما بإجراء اجتماع عبر الإنترنت، حسب "سبوتنيك".

وتفصيلاً، جاء خلال الاجتماع الذي جمع ممثلين من مؤسسات قطاع البُن البرازيلي ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين مع المستوردَين السعوديَّين حسين الموسى وعماد المصري يوم الثلاثاء توجيه دعوة رسمية للتجار بزيارة مزارع البُن في البرازيل، حسبما جاء في وكالة الأنباء العربية البرازيلية.

وفي هذا الصدد قال ماركوس ماتوس، الرئيس التنفيذي لشركة "سي كافي": "إن المؤسسات عملت على الترويج للقهوة البرازيلية في السوق السعودي خلال الاجتماع، وانتهزت الفرصة لدعوة الجانب السعودي لزيارة مناطق زراعة البن في بلادنا؛ حتى يتمكنوا من رؤية الحياة اليومية لمنتجي البن البرازيلي عن كثب، ورؤية ممارسات الاستدامة والجودة العالية للقهوة البرازيلية".

ومن جانبها، قالت مديرة جمعية "بي إس سي آي" فانوسيا نوغيرا: "إن جمعيتها يمكن أن تسهم في تنظيم الرحلة إلى المزارع؛ إذ من المتوقع أن يتحسن الوضع الصحي العالمي العام المقبل".

ووفقًا للمستثمرين السعوديين، فإن "المورد الرئيسي للبُن للدولة العربية هو الآن إثيوبيا"، مشيرًا إلى أن نكهات الفاكهة والشوكولاته في القهوة الإفريقية هي التفضيلات المحلية في السعودية.

ويعتقد نيكولاس أن هناك مجالاً واسعًا لإظهار تنوع أشكال وأذواق القهوة البرازيلية. وأوضح أن لديهم تحديًا، يتمثل في تقديم مجموعة متنوعة من القهوة البرازيلية.


وأشار إلى أنهم "مهتمون بمعرفة المزيد عن سوق المملكة العربية السعودية حول أشياء، مثل أهمية العبوات الصغيرة لسلاسل المقاهي المحلية، وكذلك العمل على الترويج الجيد بناء على إرشاداتهم".

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
01:36 AM

رحلة لدمج النكهات.. مزارع القهوة البرازيلية في انتظار التجار السعوديين

‫ وجَّهت لهم دعوة لزيارة مزارع البُن بالبرازيل والترويج لها في السوق السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدَّمت وزارة الزراعة البرازيلية وشركات وطنية مختصة في القهوة البرازيلية دعوة رسمية لتاجرَين من السعودية لزيارة مزارع البُن في البرازيل العام المقبل؛ وذلك بعد أن قاما بإجراء اجتماع عبر الإنترنت، حسب "سبوتنيك".

وتفصيلاً، جاء خلال الاجتماع الذي جمع ممثلين من مؤسسات قطاع البُن البرازيلي ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين مع المستوردَين السعوديَّين حسين الموسى وعماد المصري يوم الثلاثاء توجيه دعوة رسمية للتجار بزيارة مزارع البُن في البرازيل، حسبما جاء في وكالة الأنباء العربية البرازيلية.

وفي هذا الصدد قال ماركوس ماتوس، الرئيس التنفيذي لشركة "سي كافي": "إن المؤسسات عملت على الترويج للقهوة البرازيلية في السوق السعودي خلال الاجتماع، وانتهزت الفرصة لدعوة الجانب السعودي لزيارة مناطق زراعة البن في بلادنا؛ حتى يتمكنوا من رؤية الحياة اليومية لمنتجي البن البرازيلي عن كثب، ورؤية ممارسات الاستدامة والجودة العالية للقهوة البرازيلية".

ومن جانبها، قالت مديرة جمعية "بي إس سي آي" فانوسيا نوغيرا: "إن جمعيتها يمكن أن تسهم في تنظيم الرحلة إلى المزارع؛ إذ من المتوقع أن يتحسن الوضع الصحي العالمي العام المقبل".

ووفقًا للمستثمرين السعوديين، فإن "المورد الرئيسي للبُن للدولة العربية هو الآن إثيوبيا"، مشيرًا إلى أن نكهات الفاكهة والشوكولاته في القهوة الإفريقية هي التفضيلات المحلية في السعودية.

ويعتقد نيكولاس أن هناك مجالاً واسعًا لإظهار تنوع أشكال وأذواق القهوة البرازيلية. وأوضح أن لديهم تحديًا، يتمثل في تقديم مجموعة متنوعة من القهوة البرازيلية.


وأشار إلى أنهم "مهتمون بمعرفة المزيد عن سوق المملكة العربية السعودية حول أشياء، مثل أهمية العبوات الصغيرة لسلاسل المقاهي المحلية، وكذلك العمل على الترويج الجيد بناء على إرشاداتهم".

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