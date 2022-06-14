النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إسبانيا تفتح حدودها لدول شنغن الأوروبية في 21 يونيو

باستثناء البرتغال حيث ستفتح الحدود معها بالأول من يوليو

قالت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، إن إسبانيا ستفتح حدودها على دول منطقة شنغن بالاتحاد الأوروبي في 21 يونيو، باستثناء البرتغال.


ووفق روسيا اليوم ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن مدريد ستفتح حدودها على دول منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي يوم 21 يونيو الجاري، باستثناء البرتغال، حيث ستفتح الحدود معها في الأول من يوليو.

وكانت الحكومة الإسبانية قد قالت في وقت سابق إنها ستسمح للسائحين الأجانب بدخول إسبانيا في الأول من يوليو من دون حجر صحي، باستثناء جزر البليار التي قد تبدأ في استقبال السياح يوم الاثنين كجزء من برنامج تجريبي.

إسبانيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إسبانيا تفتح حدودها لدول شنغن الأوروبية في 21 يونيو
سبق

قالت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، إن إسبانيا ستفتح حدودها على دول منطقة شنغن بالاتحاد الأوروبي في 21 يونيو، باستثناء البرتغال.


ووفق روسيا اليوم ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن مدريد ستفتح حدودها على دول منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي يوم 21 يونيو الجاري، باستثناء البرتغال، حيث ستفتح الحدود معها في الأول من يوليو.

وكانت الحكومة الإسبانية قد قالت في وقت سابق إنها ستسمح للسائحين الأجانب بدخول إسبانيا في الأول من يوليو من دون حجر صحي، باستثناء جزر البليار التي قد تبدأ في استقبال السياح يوم الاثنين كجزء من برنامج تجريبي.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
02:10 PM

إسبانيا تفتح حدودها لدول شنغن الأوروبية في 21 يونيو

باستثناء البرتغال حيث ستفتح الحدود معها بالأول من يوليو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
194

قالت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، إن إسبانيا ستفتح حدودها على دول منطقة شنغن بالاتحاد الأوروبي في 21 يونيو، باستثناء البرتغال.


ووفق روسيا اليوم ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن مدريد ستفتح حدودها على دول منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي يوم 21 يونيو الجاري، باستثناء البرتغال، حيث ستفتح الحدود معها في الأول من يوليو.

وكانت الحكومة الإسبانية قد قالت في وقت سابق إنها ستسمح للسائحين الأجانب بدخول إسبانيا في الأول من يوليو من دون حجر صحي، باستثناء جزر البليار التي قد تبدأ في استقبال السياح يوم الاثنين كجزء من برنامج تجريبي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,078
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,737
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,661
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,206

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة