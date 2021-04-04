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النصر الجديد في مهمة صعبة أمام الفيصلي.. وطموح التعاون يصطدم بمحطة الفتح

في مواجهات لا تقبل أنصاف الحلول من الدور نصف النهائي بكأس الملك

تدور عجلة المنافسات المحلية اليوم الأحد بعد توقُّف لأيام الفيفا (خاض خلالها المنتخب السعودي مواجهتَيْ الكويت الودية وفلسطين في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023)، وذلك من خلال مباراتَيْ الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

التعاون - الفتح
يحل الفتح ضيفًا ثقيلاً على نظيره التعاون عند الساعة السابعة مساء، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

التعاون يخوض المواجهة وعينه على بلوغ النهائي، ومن ثم تحقيق اللقب للمرة الثانية كإنجاز تاريخي في مسيرة "السكري".

وفي المقابل يدخل "النموذجي" اللقاء متعلقًا بأمل بلوغ النهائي، وتحقيق إنجاز يدوَّن في مسيرة الفريق.

النصر - الفيصلي
يسعى النصر إلى إنقاذ موسمه الحالي ببطولة اقترب منها كثيرًا، حينما يستضيف الفيصلي عند الساعة الـ9 مساء على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض.

ويأمل النصر بتقديم أولى الهدايا للرئيس الجديد مسلي آل معمر بلقب أغلى البطولات.

من جانبه، سيبذل الفيصلي قصارى الجهد لبلوغ النهائي، حتى وإن كان ذلك على حساب أحد المرشحين لنيل اللقب.

كأس الملك النصر الفيصلي كأس خادم الحرمين الشريفين التعاون الفتح

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر الجديد في مهمة صعبة أمام الفيصلي.. وطموح التعاون يصطدم بمحطة الفتح
سبق

تدور عجلة المنافسات المحلية اليوم الأحد بعد توقُّف لأيام الفيفا (خاض خلالها المنتخب السعودي مواجهتَيْ الكويت الودية وفلسطين في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023)، وذلك من خلال مباراتَيْ الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

التعاون - الفتح
يحل الفتح ضيفًا ثقيلاً على نظيره التعاون عند الساعة السابعة مساء، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

التعاون يخوض المواجهة وعينه على بلوغ النهائي، ومن ثم تحقيق اللقب للمرة الثانية كإنجاز تاريخي في مسيرة "السكري".

وفي المقابل يدخل "النموذجي" اللقاء متعلقًا بأمل بلوغ النهائي، وتحقيق إنجاز يدوَّن في مسيرة الفريق.

النصر - الفيصلي
يسعى النصر إلى إنقاذ موسمه الحالي ببطولة اقترب منها كثيرًا، حينما يستضيف الفيصلي عند الساعة الـ9 مساء على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض.

ويأمل النصر بتقديم أولى الهدايا للرئيس الجديد مسلي آل معمر بلقب أغلى البطولات.

من جانبه، سيبذل الفيصلي قصارى الجهد لبلوغ النهائي، حتى وإن كان ذلك على حساب أحد المرشحين لنيل اللقب.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
01:00 AM

النصر الجديد في مهمة صعبة أمام الفيصلي.. وطموح التعاون يصطدم بمحطة الفتح

في مواجهات لا تقبل أنصاف الحلول من الدور نصف النهائي بكأس الملك

A A A
أحمد سرور - الرياض
4
1,343

تدور عجلة المنافسات المحلية اليوم الأحد بعد توقُّف لأيام الفيفا (خاض خلالها المنتخب السعودي مواجهتَيْ الكويت الودية وفلسطين في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023)، وذلك من خلال مباراتَيْ الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

التعاون - الفتح
يحل الفتح ضيفًا ثقيلاً على نظيره التعاون عند الساعة السابعة مساء، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

التعاون يخوض المواجهة وعينه على بلوغ النهائي، ومن ثم تحقيق اللقب للمرة الثانية كإنجاز تاريخي في مسيرة "السكري".

وفي المقابل يدخل "النموذجي" اللقاء متعلقًا بأمل بلوغ النهائي، وتحقيق إنجاز يدوَّن في مسيرة الفريق.

النصر - الفيصلي
يسعى النصر إلى إنقاذ موسمه الحالي ببطولة اقترب منها كثيرًا، حينما يستضيف الفيصلي عند الساعة الـ9 مساء على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض.

ويأمل النصر بتقديم أولى الهدايا للرئيس الجديد مسلي آل معمر بلقب أغلى البطولات.

من جانبه، سيبذل الفيصلي قصارى الجهد لبلوغ النهائي، حتى وإن كان ذلك على حساب أحد المرشحين لنيل اللقب.

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