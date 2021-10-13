"الوطني للأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم -بمشيئة الله-، يفيد بنشاطٍ للرياح وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.