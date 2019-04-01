أمير الباحة يتوج 3 من طلاب الطائف بجائزة الشيخ محمد بن صالح

"أبرار" الأولى و"الطلحي" الثاني و"الزايدي" الثالث

حققت الطالبة "أبرار بنت تركي العتيبي" من الثانوية الرابعة بالطائف، المركز الأول في فرع "القرآن الكريم"، فيما حصد الطالب "ماجد بن سعيد الطلحي" من ثانوية الحديبية المركز الثاني، في فرع "التفوق الدراسي"، بجائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة.

وفي سياق الجائزة نفسها، حصل الطالب "عبدالكريم بن حمد الزايدي" من ابتدائية الثقافة المركز الثالث في فرع "الإبداع العلمي" من الإدارة العامة لتعليم الطائف.

وتوّج أمير منطقة الباحة حسام بن سعود، الفائزين، أمس، في فندق ماريوت بالرياض، بحضور مدير إدارة التربية الخاصة سلطان الثقفي.

وتهدف الجائزة إلى دعم التفوق والابتكار لدى طلاب التربية الخاصة بمختلف الفئات في مجالات "القرآن الكريم، التفوق الدراسي، الابداع الأدبي، الإبداع الفني والابداع العلمي".

وأشاد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، بما تحقق من إنجاز في هذه الجائزة، وقدّم تهنئته وشكره لإدارتي التربية الخاصة للبنين والبنات وللطلبة الفائزين.

وأكد على الدور المشرّف للمشاركين في المسابقة، وفِي نفس الوقت حثهم على مواصلة الجهود المميزة لاستمرار الإنجازات التي تساهم في تحقيق الأهداف التعليمية.