النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في معرض الكتاب .. جائزة الملك فيصل العالمية تروي قصص الفائزين

عبر مسيرةٍ تزيد عن أربعين عاماً

يروي جناح جائزة الملك فيصل العالمية لزوارِ معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 قصص الفائزين بالجائزة التي تعد مناسبةً سنويةً تُثري ميادين الثقافة والمعرفة، وتُعنى بأسسِ وقيمِ الحضارة الإسلامية.


فعبر مسيرةٍ تزيد عن أربعين عاماً، خرجت لنا الجائزة بعشراتِ العلماءِ والمؤثرين الذين اختيروا تكريماً لإسهاماتهم البارزة في خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية واللغة العربية والأدب والطب والعلوم، وخصصت هيئة الأدب والنشر والترجمة جناحاً للجائزة العالمية في معرض الرياض للكتاب يسرد تفاصيل هذه الإنجازات للفائزين، بعد التعريف بأنشطةِ وفروعِ الجائزة.


ويعرّف جناح جائزة الملك فيصل بآخر المحطات في مسيرة الجائزة، مثل تكوين منتدى الجوائز، وتأسيس مبادرة مئة كتابٍ وكتاب، وإعادة إصدار مجلة الفيصل العلمية التي أصدرها مسبقاً مركز الفيصل للبحوث والدراسات الإسلامية لتتولى الجائزة الإصدارات الحديثة.


وفي إحدى زوايا الركن وُضعت صور الفائزين بالجائزة طوال مسيرتها.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
في معرض الكتاب .. جائزة الملك فيصل العالمية تروي قصص الفائزين
سبق

يروي جناح جائزة الملك فيصل العالمية لزوارِ معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 قصص الفائزين بالجائزة التي تعد مناسبةً سنويةً تُثري ميادين الثقافة والمعرفة، وتُعنى بأسسِ وقيمِ الحضارة الإسلامية.


فعبر مسيرةٍ تزيد عن أربعين عاماً، خرجت لنا الجائزة بعشراتِ العلماءِ والمؤثرين الذين اختيروا تكريماً لإسهاماتهم البارزة في خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية واللغة العربية والأدب والطب والعلوم، وخصصت هيئة الأدب والنشر والترجمة جناحاً للجائزة العالمية في معرض الرياض للكتاب يسرد تفاصيل هذه الإنجازات للفائزين، بعد التعريف بأنشطةِ وفروعِ الجائزة.


ويعرّف جناح جائزة الملك فيصل بآخر المحطات في مسيرة الجائزة، مثل تكوين منتدى الجوائز، وتأسيس مبادرة مئة كتابٍ وكتاب، وإعادة إصدار مجلة الفيصل العلمية التي أصدرها مسبقاً مركز الفيصل للبحوث والدراسات الإسلامية لتتولى الجائزة الإصدارات الحديثة.


وفي إحدى زوايا الركن وُضعت صور الفائزين بالجائزة طوال مسيرتها.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
04:39 PM

في معرض الكتاب .. جائزة الملك فيصل العالمية تروي قصص الفائزين

عبر مسيرةٍ تزيد عن أربعين عاماً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
8
172

يروي جناح جائزة الملك فيصل العالمية لزوارِ معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 قصص الفائزين بالجائزة التي تعد مناسبةً سنويةً تُثري ميادين الثقافة والمعرفة، وتُعنى بأسسِ وقيمِ الحضارة الإسلامية.


فعبر مسيرةٍ تزيد عن أربعين عاماً، خرجت لنا الجائزة بعشراتِ العلماءِ والمؤثرين الذين اختيروا تكريماً لإسهاماتهم البارزة في خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية واللغة العربية والأدب والطب والعلوم، وخصصت هيئة الأدب والنشر والترجمة جناحاً للجائزة العالمية في معرض الرياض للكتاب يسرد تفاصيل هذه الإنجازات للفائزين، بعد التعريف بأنشطةِ وفروعِ الجائزة.


ويعرّف جناح جائزة الملك فيصل بآخر المحطات في مسيرة الجائزة، مثل تكوين منتدى الجوائز، وتأسيس مبادرة مئة كتابٍ وكتاب، وإعادة إصدار مجلة الفيصل العلمية التي أصدرها مسبقاً مركز الفيصل للبحوث والدراسات الإسلامية لتتولى الجائزة الإصدارات الحديثة.


وفي إحدى زوايا الركن وُضعت صور الفائزين بالجائزة طوال مسيرتها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,367
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,854
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,008
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,552

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة