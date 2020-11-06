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ألمانيا.. تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا في غضون 24 ساعة

402 ألف و500 شخص تعافوا من الإصابة حتى الآن

سجّلت ألمانيا، لأول مرة، أكثر من 20 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة منذ بدء الجائحة.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجّلت 21 ألفاً و506 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في غضون يوم واحد.

وأوضح أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ حتى الآن 619 ألفاً و89 إصابة منذ بدء تفشي الفيروس، وأن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغ حتى الآن 11 ألفاً و96 حالة وفاة، بزيادة قدرها 166 حالة مقارنة بالخميس.

وأشار المعهد إلى أن نحو 402 ألف و500 شخص تعافوا من الإصابة حتى الآن.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا.. تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا في غضون 24 ساعة
سبق

سجّلت ألمانيا، لأول مرة، أكثر من 20 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة منذ بدء الجائحة.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجّلت 21 ألفاً و506 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في غضون يوم واحد.

وأوضح أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ حتى الآن 619 ألفاً و89 إصابة منذ بدء تفشي الفيروس، وأن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغ حتى الآن 11 ألفاً و96 حالة وفاة، بزيادة قدرها 166 حالة مقارنة بالخميس.

وأشار المعهد إلى أن نحو 402 ألف و500 شخص تعافوا من الإصابة حتى الآن.

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
01:04 PM

ألمانيا.. تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا في غضون 24 ساعة

402 ألف و500 شخص تعافوا من الإصابة حتى الآن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت ألمانيا، لأول مرة، أكثر من 20 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة منذ بدء الجائحة.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجّلت 21 ألفاً و506 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في غضون يوم واحد.

وأوضح أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ حتى الآن 619 ألفاً و89 إصابة منذ بدء تفشي الفيروس، وأن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغ حتى الآن 11 ألفاً و96 حالة وفاة، بزيادة قدرها 166 حالة مقارنة بالخميس.

وأشار المعهد إلى أن نحو 402 ألف و500 شخص تعافوا من الإصابة حتى الآن.

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