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الإمارات تسجل 2.613 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة

الإصابات ارتفعت إلى 410.849 وبلغ إجمالي الوفيات 1.322

سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 2.613 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 410.849 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.322 وفاة؛ مشيرة إلى تماثل 1.587 حالة للشفاء؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين 392.792 حالة.

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الإمارات تسجل 2.613 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة
سبق

سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 2.613 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 410.849 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.322 وفاة؛ مشيرة إلى تماثل 1.587 حالة للشفاء؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين 392.792 حالة.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
01:44 PM

الإمارات تسجل 2.613 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة

الإصابات ارتفعت إلى 410.849 وبلغ إجمالي الوفيات 1.322

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 2.613 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 410.849 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.322 وفاة؛ مشيرة إلى تماثل 1.587 حالة للشفاء؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين 392.792 حالة.

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