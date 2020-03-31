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السليمان: لاعبو الفيحاء يواصلون التدريبات من المنزل

أجهزة GPS تقدم قراءات عن المعدل اللياقي للاعب

أشار مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الدكتور محمد السليمان إلى أن إدارة الفريق بالتنسيق مع الجهازين الفني والطبي وضعت برنامجًا لمتابعة اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية والتي تأتي تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وبدأت إدارة الفريق منذ الأيام الأولى لتوقف النشاط الرياضي بوضع برنامج للمتابعة يتضمن تمارين يومية بالتنسيق مع الجهاز الفني وبمتابعة المدير الفني للفريق خورخي سيماو، ويلتزم اللاعبون بتطبيق التمارين في منازلهم وتتم متابعة أدائهم من خلال أجهزة GPS والتي تقدم قراءات عن المعدل اللياقي للاعب، كما يتم متابعة الحالة البدنية والصحية والغذائية من قِبل الجهاز الطبي بالفريق من خلال التواصل اليومي، إلى جانب متابعة اللاعبين المصابين من خلال برامج العلاج والتأهيل.

وأكد السليمان التزام جميع اللاعبين بالبرامج الموضوعة لهم من قِبل الجهاز الفني والطبي بالإضافة إلى المتابعة الدائمة من الجهاز الإداري وتهدف إدارة النادي من خلال تطبيقها لهذه الإجراءات للمحافظة على المعدل اللياقي للاعبين خلال فترة التوقف وأن يكون الجميع جاهزين لعودة المنافسات في أي وقت.

وشدد على ضرورة الالتزام بكل التعليمات والتوجيهات التي تقدمها أجهزة الدولة للوقاية من هذا الوباء والحد من انتشاره حتى تعود الحياة إلى طبيعتها بإذن الله.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السليمان: لاعبو الفيحاء يواصلون التدريبات من المنزل
سبق

أشار مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الدكتور محمد السليمان إلى أن إدارة الفريق بالتنسيق مع الجهازين الفني والطبي وضعت برنامجًا لمتابعة اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية والتي تأتي تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وبدأت إدارة الفريق منذ الأيام الأولى لتوقف النشاط الرياضي بوضع برنامج للمتابعة يتضمن تمارين يومية بالتنسيق مع الجهاز الفني وبمتابعة المدير الفني للفريق خورخي سيماو، ويلتزم اللاعبون بتطبيق التمارين في منازلهم وتتم متابعة أدائهم من خلال أجهزة GPS والتي تقدم قراءات عن المعدل اللياقي للاعب، كما يتم متابعة الحالة البدنية والصحية والغذائية من قِبل الجهاز الطبي بالفريق من خلال التواصل اليومي، إلى جانب متابعة اللاعبين المصابين من خلال برامج العلاج والتأهيل.

وأكد السليمان التزام جميع اللاعبين بالبرامج الموضوعة لهم من قِبل الجهاز الفني والطبي بالإضافة إلى المتابعة الدائمة من الجهاز الإداري وتهدف إدارة النادي من خلال تطبيقها لهذه الإجراءات للمحافظة على المعدل اللياقي للاعبين خلال فترة التوقف وأن يكون الجميع جاهزين لعودة المنافسات في أي وقت.

وشدد على ضرورة الالتزام بكل التعليمات والتوجيهات التي تقدمها أجهزة الدولة للوقاية من هذا الوباء والحد من انتشاره حتى تعود الحياة إلى طبيعتها بإذن الله.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
09:15 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
10:12 PM

السليمان: لاعبو الفيحاء يواصلون التدريبات من المنزل

أجهزة GPS تقدم قراءات عن المعدل اللياقي للاعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشار مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الدكتور محمد السليمان إلى أن إدارة الفريق بالتنسيق مع الجهازين الفني والطبي وضعت برنامجًا لمتابعة اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية والتي تأتي تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وبدأت إدارة الفريق منذ الأيام الأولى لتوقف النشاط الرياضي بوضع برنامج للمتابعة يتضمن تمارين يومية بالتنسيق مع الجهاز الفني وبمتابعة المدير الفني للفريق خورخي سيماو، ويلتزم اللاعبون بتطبيق التمارين في منازلهم وتتم متابعة أدائهم من خلال أجهزة GPS والتي تقدم قراءات عن المعدل اللياقي للاعب، كما يتم متابعة الحالة البدنية والصحية والغذائية من قِبل الجهاز الطبي بالفريق من خلال التواصل اليومي، إلى جانب متابعة اللاعبين المصابين من خلال برامج العلاج والتأهيل.

وأكد السليمان التزام جميع اللاعبين بالبرامج الموضوعة لهم من قِبل الجهاز الفني والطبي بالإضافة إلى المتابعة الدائمة من الجهاز الإداري وتهدف إدارة النادي من خلال تطبيقها لهذه الإجراءات للمحافظة على المعدل اللياقي للاعبين خلال فترة التوقف وأن يكون الجميع جاهزين لعودة المنافسات في أي وقت.

وشدد على ضرورة الالتزام بكل التعليمات والتوجيهات التي تقدمها أجهزة الدولة للوقاية من هذا الوباء والحد من انتشاره حتى تعود الحياة إلى طبيعتها بإذن الله.

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