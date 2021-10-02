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ملك الأردن يعفو عن المدانين بـ"إطالة اللسان" عليه

تدرس المحاكم ابتداء من غد كل القضايا

أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم السبت حكومة بلاده بالسير في إجراءات منح عفو خاص عن المحكومين بجميع القضايا المتعلقة بـ"إطالة اللسان" على الملك، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

وذكر البيان أن "الملك عبد الله الثاني وجَّه الحكومة بدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافًا لأحكام المادة الـ195 من قانون العقوبات، التي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا"، وفقًا لـ"فرانس 24".

من ناحيته، بيَّن مصدر قضائي أن المحاكم ستعمل بدءًا من غد على دراسة القضايا والقرارات القطعية كافة الصادرة عنها من قِبل محاكم الاستئناف، والمتعلقة بتهمة إطالة اللسان؛ وذلك لتنفيذ التوجيهات الملكية بهذا الأمر.

وتنص المادة الـ195 من قانون العقوبات على عقوبة، تتراوح بين السجن سنة واحدة والسجن ثلاث سنوات لمن يدان بإطالة اللسان على مقام الملك شفويًّا أو خطيًّا أو إلكترونيًّا، أو أرسل صورة أو رسمًا هزليًّا بأي شكل يمس كرامته.

وورد في المادة الـ38 من الدستور الأردني أن "للملك حق العفو الخاص، وتخفيض العقوبة. أما العفو العام فيُقرَّر بقانون خاص".

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ملك الأردن يعفو عن المدانين بـ"إطالة اللسان" عليه
سبق

أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم السبت حكومة بلاده بالسير في إجراءات منح عفو خاص عن المحكومين بجميع القضايا المتعلقة بـ"إطالة اللسان" على الملك، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

وذكر البيان أن "الملك عبد الله الثاني وجَّه الحكومة بدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافًا لأحكام المادة الـ195 من قانون العقوبات، التي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا"، وفقًا لـ"فرانس 24".

من ناحيته، بيَّن مصدر قضائي أن المحاكم ستعمل بدءًا من غد على دراسة القضايا والقرارات القطعية كافة الصادرة عنها من قِبل محاكم الاستئناف، والمتعلقة بتهمة إطالة اللسان؛ وذلك لتنفيذ التوجيهات الملكية بهذا الأمر.

وتنص المادة الـ195 من قانون العقوبات على عقوبة، تتراوح بين السجن سنة واحدة والسجن ثلاث سنوات لمن يدان بإطالة اللسان على مقام الملك شفويًّا أو خطيًّا أو إلكترونيًّا، أو أرسل صورة أو رسمًا هزليًّا بأي شكل يمس كرامته.

وورد في المادة الـ38 من الدستور الأردني أن "للملك حق العفو الخاص، وتخفيض العقوبة. أما العفو العام فيُقرَّر بقانون خاص".

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
08:34 PM

ملك الأردن يعفو عن المدانين بـ"إطالة اللسان" عليه

تدرس المحاكم ابتداء من غد كل القضايا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم السبت حكومة بلاده بالسير في إجراءات منح عفو خاص عن المحكومين بجميع القضايا المتعلقة بـ"إطالة اللسان" على الملك، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

وذكر البيان أن "الملك عبد الله الثاني وجَّه الحكومة بدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافًا لأحكام المادة الـ195 من قانون العقوبات، التي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا"، وفقًا لـ"فرانس 24".

من ناحيته، بيَّن مصدر قضائي أن المحاكم ستعمل بدءًا من غد على دراسة القضايا والقرارات القطعية كافة الصادرة عنها من قِبل محاكم الاستئناف، والمتعلقة بتهمة إطالة اللسان؛ وذلك لتنفيذ التوجيهات الملكية بهذا الأمر.

وتنص المادة الـ195 من قانون العقوبات على عقوبة، تتراوح بين السجن سنة واحدة والسجن ثلاث سنوات لمن يدان بإطالة اللسان على مقام الملك شفويًّا أو خطيًّا أو إلكترونيًّا، أو أرسل صورة أو رسمًا هزليًّا بأي شكل يمس كرامته.

وورد في المادة الـ38 من الدستور الأردني أن "للملك حق العفو الخاص، وتخفيض العقوبة. أما العفو العام فيُقرَّر بقانون خاص".

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