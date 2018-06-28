توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ هابطة وزخاتٍ من البَرَد على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقتَي الرياض والحدود الشمالية.

"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح وزخات من البَرَد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-28 توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ هابطة وزخاتٍ من البَرَد على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقتَي الرياض والحدود الشمالية.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442 08:16 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح وزخات من البَرَد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة طقس شديد الحرارة على الشرقية وأجزاءٍ من منطقتَي الرياض والحدود الشمالية





A A A





0 مشاركة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ هابطة وزخاتٍ من البَرَد على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقتَي الرياض والحدود الشمالية.