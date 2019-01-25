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" الجهني ": حالة عدم استقرار مناخي تستقبلها هذه المناطق خلال 48 ساعة.. وهنا التفاصيل

ذروتها الأحد والاثنين نتيجة "منخفض جوي" يستثير الرياح الباردة والسحب الممطرة

قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني، عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية والتي تركّز على منطقة الشرق الأوسط بما فيها السعودية، من المتوقع بداية ذروة حالة عدم الاستقرار على شمال غرب المملكة وشمالها "تبوك والحدود الشمالية والجوف".

وتفصيلاً، أوضح "الجهني" أن غزارة الأمطار تنتقل إلى منطقة المدينة المنورة بما فيها السواحل وحائل، كذلك غرب القصيم ثم منطقة مكة، سواحلها ومرتفعاتها، بعد 48 ساعة من الآن من ( ليل السبت) مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وهطول حبات البرد وتستمر ليومين ذروتها يومي الأحد والاثنين بمشيئة الله.

وأضاف "الجهني": الحالة خريفية وسمية بامتياز وناتجة عن اقتراب كتلة باردة علوية "منخفض جوي" يعمل على استثارة الرياح ومصادر الرطوبة يومي الأحد والاثنين مما يساعد على عملية الرفع والتصعيد للرياح الرطبة القادمة من بحر العرب وبناء سحب غزيرة المطر بمشيئة الله مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وانخفاض درجات الحرارة واستمرار الأمطار لعدة ساعات.

وأردف: بداية الحالة من ليل السبت وذروتها يومي الأحد والاثنين وتتجه أفضلية المعطيات المناخية وغزارة الأمطار بعد تحديثات الليلة نحو "منطقة تبوك، المدينة، ينبع، تيماء، خيبر، أملج، الوجه، مهد الذهب، حايل، طريف، القريات، عرعر، الجوف، مكة، ومابين رابغ إلى شمال جدة" بمشيئة الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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" الجهني ": حالة عدم استقرار مناخي تستقبلها هذه المناطق خلال 48 ساعة.. وهنا التفاصيل
سبق

قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني، عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية والتي تركّز على منطقة الشرق الأوسط بما فيها السعودية، من المتوقع بداية ذروة حالة عدم الاستقرار على شمال غرب المملكة وشمالها "تبوك والحدود الشمالية والجوف".

وتفصيلاً، أوضح "الجهني" أن غزارة الأمطار تنتقل إلى منطقة المدينة المنورة بما فيها السواحل وحائل، كذلك غرب القصيم ثم منطقة مكة، سواحلها ومرتفعاتها، بعد 48 ساعة من الآن من ( ليل السبت) مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وهطول حبات البرد وتستمر ليومين ذروتها يومي الأحد والاثنين بمشيئة الله.

وأضاف "الجهني": الحالة خريفية وسمية بامتياز وناتجة عن اقتراب كتلة باردة علوية "منخفض جوي" يعمل على استثارة الرياح ومصادر الرطوبة يومي الأحد والاثنين مما يساعد على عملية الرفع والتصعيد للرياح الرطبة القادمة من بحر العرب وبناء سحب غزيرة المطر بمشيئة الله مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وانخفاض درجات الحرارة واستمرار الأمطار لعدة ساعات.

وأردف: بداية الحالة من ليل السبت وذروتها يومي الأحد والاثنين وتتجه أفضلية المعطيات المناخية وغزارة الأمطار بعد تحديثات الليلة نحو "منطقة تبوك، المدينة، ينبع، تيماء، خيبر، أملج، الوجه، مهد الذهب، حايل، طريف، القريات، عرعر، الجوف، مكة، ومابين رابغ إلى شمال جدة" بمشيئة الله.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
01:24 AM

" الجهني ": حالة عدم استقرار مناخي تستقبلها هذه المناطق خلال 48 ساعة.. وهنا التفاصيل

ذروتها الأحد والاثنين نتيجة "منخفض جوي" يستثير الرياح الباردة والسحب الممطرة

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هادي العصيمي - الرياض
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قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني، عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية والتي تركّز على منطقة الشرق الأوسط بما فيها السعودية، من المتوقع بداية ذروة حالة عدم الاستقرار على شمال غرب المملكة وشمالها "تبوك والحدود الشمالية والجوف".

وتفصيلاً، أوضح "الجهني" أن غزارة الأمطار تنتقل إلى منطقة المدينة المنورة بما فيها السواحل وحائل، كذلك غرب القصيم ثم منطقة مكة، سواحلها ومرتفعاتها، بعد 48 ساعة من الآن من ( ليل السبت) مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وهطول حبات البرد وتستمر ليومين ذروتها يومي الأحد والاثنين بمشيئة الله.

وأضاف "الجهني": الحالة خريفية وسمية بامتياز وناتجة عن اقتراب كتلة باردة علوية "منخفض جوي" يعمل على استثارة الرياح ومصادر الرطوبة يومي الأحد والاثنين مما يساعد على عملية الرفع والتصعيد للرياح الرطبة القادمة من بحر العرب وبناء سحب غزيرة المطر بمشيئة الله مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وانخفاض درجات الحرارة واستمرار الأمطار لعدة ساعات.

وأردف: بداية الحالة من ليل السبت وذروتها يومي الأحد والاثنين وتتجه أفضلية المعطيات المناخية وغزارة الأمطار بعد تحديثات الليلة نحو "منطقة تبوك، المدينة، ينبع، تيماء، خيبر، أملج، الوجه، مهد الذهب، حايل، طريف، القريات، عرعر، الجوف، مكة، ومابين رابغ إلى شمال جدة" بمشيئة الله.

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