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مختص عقاقير: أوراق الزعتر وعرق السوس مفيدة للجهاز التنفسي

قال: لا يناسب من لديهم ارتفاع في ضغط الدم

أوضح أستاذ علم العقاقير الطبية جابر القحطاني، أن من فوائد أوراق الزعتر البري الصحية، أنها تعدّ مطهراً فعالاً للجهاز التنفسي بأكمله.

كما أشار إلى أن نبات عرق السوس يعتبر من أفضل الأعشاب لإخراج البلغم، ويعدّ ملطفاً جداً للسعال المستمر، ولكنه لا يناسب من لديهم ارتفاع في ضغط الدم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مختص عقاقير: أوراق الزعتر وعرق السوس مفيدة للجهاز التنفسي
سبق

أوضح أستاذ علم العقاقير الطبية جابر القحطاني، أن من فوائد أوراق الزعتر البري الصحية، أنها تعدّ مطهراً فعالاً للجهاز التنفسي بأكمله.

كما أشار إلى أن نبات عرق السوس يعتبر من أفضل الأعشاب لإخراج البلغم، ويعدّ ملطفاً جداً للسعال المستمر، ولكنه لا يناسب من لديهم ارتفاع في ضغط الدم.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
04:39 PM

مختص عقاقير: أوراق الزعتر وعرق السوس مفيدة للجهاز التنفسي

قال: لا يناسب من لديهم ارتفاع في ضغط الدم

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
1,110

أوضح أستاذ علم العقاقير الطبية جابر القحطاني، أن من فوائد أوراق الزعتر البري الصحية، أنها تعدّ مطهراً فعالاً للجهاز التنفسي بأكمله.

كما أشار إلى أن نبات عرق السوس يعتبر من أفضل الأعشاب لإخراج البلغم، ويعدّ ملطفاً جداً للسعال المستمر، ولكنه لا يناسب من لديهم ارتفاع في ضغط الدم.

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