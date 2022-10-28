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"تعليم عسير" تُكَرّم طلابها الفائزين في مسابقة "الكانجارو"

كرّم مدير عام التعليم في منطقة عسير الدكتور أحمد العمري، أول أمس، الطلابَ الفائزين على مستوى المملكة في مسابقة "الكانجارو"، بالمركز العلمي بأبها.

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم المنطقة خالد الشهري، أن التكريم شَمِلَ الطلاب والطالبات الحاصلين على جوائز ذهبية وهم: تقي محمد إسماعيل من مدارس مدينة المعرفة، آسر أحمد الورداني من مدارس بناء الموهبة العالمية، وهنا أيمن علي من ابتدائية طلائع المستقبل العالمية بخميس مشيط، وإسكندر رائد بشير من مدارس طلائع المستقبل العالمية، وعبدالرحمن عماد الدين من مدارس بناء الموهبة العالمية، ومحمد هاني صلاح من مدارس طلائع المستقبل العالمية؛ فيما حصل على جوائز فضية كل من: إبراهيم خليل محمود من مدارس تهامة العالمية، وأسامة أحمد الأسمري من مدارس التربية المتميزة الأهلية، ومحمد عبدالله الأحمري من ابتدائية أسيد بن الحضير، وفراس سليمان الشهراني من متوسطة صدى الإبداع، ودانة محمد الشهراني من المتوسطة التاسعة بخميس مشيط، وعبدالعزيز عائض القحطاني من ثانوية أبها الأولى.

وحقق عدد من الطلاب والطالبات جوائز برونزية وهم: جمانة منصور آل مسعود، بابتدائية آل غليظ بأبها، وعبدالرحمن محمود عليان، من مدارس بناء الموهبة العالمية، ويوسف سامي محمد، من مدارس طلائع المستقبل العالمية، وغنى سعيد سعد من الابتدائية الرابعة عشرة بأبها، وراكان علي عسيري من مدارس التربية المتميزة الأهلية، ونايف ماجد السرحاني من مدرسة الحديبية، وعادل خالد أبو حكمة من مدارس التربية المتميزة الأهلية، وجود عبدالله القحطاني من متوسطة التحفيظ الثانية بخميس مشيط، وأسامة عمر زعل من مدارس أبها الأهلية المتوسطة، وعلي محمد عسيري من متوسطة سعيد بن جبير، وآلاء محمد الشهراني من المتوسطة التاسعة بخميس مشيط، وريما محمد بن عبيد من متوسطة الرواد بأبها، وسلمى خالد محمد من الثانوية الواحدة والعشرون بخميس مشيط، ومحمد عبدالجواد عبدالغني من ثانوية صدى الإبداع.

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"تعليم عسير" تُكَرّم طلابها الفائزين في مسابقة "الكانجارو"
سبق

كرّم مدير عام التعليم في منطقة عسير الدكتور أحمد العمري، أول أمس، الطلابَ الفائزين على مستوى المملكة في مسابقة "الكانجارو"، بالمركز العلمي بأبها.

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم المنطقة خالد الشهري، أن التكريم شَمِلَ الطلاب والطالبات الحاصلين على جوائز ذهبية وهم: تقي محمد إسماعيل من مدارس مدينة المعرفة، آسر أحمد الورداني من مدارس بناء الموهبة العالمية، وهنا أيمن علي من ابتدائية طلائع المستقبل العالمية بخميس مشيط، وإسكندر رائد بشير من مدارس طلائع المستقبل العالمية، وعبدالرحمن عماد الدين من مدارس بناء الموهبة العالمية، ومحمد هاني صلاح من مدارس طلائع المستقبل العالمية؛ فيما حصل على جوائز فضية كل من: إبراهيم خليل محمود من مدارس تهامة العالمية، وأسامة أحمد الأسمري من مدارس التربية المتميزة الأهلية، ومحمد عبدالله الأحمري من ابتدائية أسيد بن الحضير، وفراس سليمان الشهراني من متوسطة صدى الإبداع، ودانة محمد الشهراني من المتوسطة التاسعة بخميس مشيط، وعبدالعزيز عائض القحطاني من ثانوية أبها الأولى.

وحقق عدد من الطلاب والطالبات جوائز برونزية وهم: جمانة منصور آل مسعود، بابتدائية آل غليظ بأبها، وعبدالرحمن محمود عليان، من مدارس بناء الموهبة العالمية، ويوسف سامي محمد، من مدارس طلائع المستقبل العالمية، وغنى سعيد سعد من الابتدائية الرابعة عشرة بأبها، وراكان علي عسيري من مدارس التربية المتميزة الأهلية، ونايف ماجد السرحاني من مدرسة الحديبية، وعادل خالد أبو حكمة من مدارس التربية المتميزة الأهلية، وجود عبدالله القحطاني من متوسطة التحفيظ الثانية بخميس مشيط، وأسامة عمر زعل من مدارس أبها الأهلية المتوسطة، وعلي محمد عسيري من متوسطة سعيد بن جبير، وآلاء محمد الشهراني من المتوسطة التاسعة بخميس مشيط، وريما محمد بن عبيد من متوسطة الرواد بأبها، وسلمى خالد محمد من الثانوية الواحدة والعشرون بخميس مشيط، ومحمد عبدالجواد عبدالغني من ثانوية صدى الإبداع.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
01:48 PM

"تعليم عسير" تُكَرّم طلابها الفائزين في مسابقة "الكانجارو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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كرّم مدير عام التعليم في منطقة عسير الدكتور أحمد العمري، أول أمس، الطلابَ الفائزين على مستوى المملكة في مسابقة "الكانجارو"، بالمركز العلمي بأبها.

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم المنطقة خالد الشهري، أن التكريم شَمِلَ الطلاب والطالبات الحاصلين على جوائز ذهبية وهم: تقي محمد إسماعيل من مدارس مدينة المعرفة، آسر أحمد الورداني من مدارس بناء الموهبة العالمية، وهنا أيمن علي من ابتدائية طلائع المستقبل العالمية بخميس مشيط، وإسكندر رائد بشير من مدارس طلائع المستقبل العالمية، وعبدالرحمن عماد الدين من مدارس بناء الموهبة العالمية، ومحمد هاني صلاح من مدارس طلائع المستقبل العالمية؛ فيما حصل على جوائز فضية كل من: إبراهيم خليل محمود من مدارس تهامة العالمية، وأسامة أحمد الأسمري من مدارس التربية المتميزة الأهلية، ومحمد عبدالله الأحمري من ابتدائية أسيد بن الحضير، وفراس سليمان الشهراني من متوسطة صدى الإبداع، ودانة محمد الشهراني من المتوسطة التاسعة بخميس مشيط، وعبدالعزيز عائض القحطاني من ثانوية أبها الأولى.

وحقق عدد من الطلاب والطالبات جوائز برونزية وهم: جمانة منصور آل مسعود، بابتدائية آل غليظ بأبها، وعبدالرحمن محمود عليان، من مدارس بناء الموهبة العالمية، ويوسف سامي محمد، من مدارس طلائع المستقبل العالمية، وغنى سعيد سعد من الابتدائية الرابعة عشرة بأبها، وراكان علي عسيري من مدارس التربية المتميزة الأهلية، ونايف ماجد السرحاني من مدرسة الحديبية، وعادل خالد أبو حكمة من مدارس التربية المتميزة الأهلية، وجود عبدالله القحطاني من متوسطة التحفيظ الثانية بخميس مشيط، وأسامة عمر زعل من مدارس أبها الأهلية المتوسطة، وعلي محمد عسيري من متوسطة سعيد بن جبير، وآلاء محمد الشهراني من المتوسطة التاسعة بخميس مشيط، وريما محمد بن عبيد من متوسطة الرواد بأبها، وسلمى خالد محمد من الثانوية الواحدة والعشرون بخميس مشيط، ومحمد عبدالجواد عبدالغني من ثانوية صدى الإبداع.

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